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Le corps calciné d'un journaliste a été retrouvé près de Naples

Le malheureux a vraisemblablement été tué par balle puis brûlé.

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Le corps d'un journaliste sportif italien probablement victime d'un homicide, a été retrouvé par les pompiers appelés pour un incendie à Eboli, au sud de Naples (Italie), a indiqué dimanche le parquet italien. La victime travaillait également pour l'agence régionale de l'environnement.

«Les premiers éléments d'enquête indiquent que les faits sont probablement liés à un homicide», a déclaré le procureur de Salerne Raffaele Cantone dans un communiqué.

Selon lui, la victime a été identifiée comme Luigi Esposito. «Il a apparemment été tué par balle (...) puis brûlé au milieu de la végétation», a précisé le procureur.

«La propagation des flammes a obligé à une intervention des pompiers qui ont retrouvé le corps, tellement abîmé qu'il a d'abord été impossible de savoir si c'était un homme ou une femme», a-t-il ajouté.

L'Ordre national des journalistes italiens a confirmé que l'homme, âgé de 53 ans et connu comme Luca, couvrait les sports pour plusieurs médias locaux. Il avait aussi un autre travail à l'agence régionale pour l'environnement.

Le président de l'ordre, Carlo Bartoli, a dit attendre la suite de l'enquête «pour comprendre le contexte dans lequel a eu lieu le meurtre brutal de notre collègue». (ats/afp)