Non seulement le lieutenant-colonel Johnatan Thompson, «Johnny», n'est plus célibataire, mais ses apparitions devraient être nettement plus rares. watson

L'écuyer royal le plus sexy d'Angleterre n'en peut plus de ses fans

Les mollets les plus désirables du Royaume-Uni risquent d'être nettement plus discrets à l'avenir.

Le 6 mai dernier, en pleine cérémonie du sacre de Charles III, vous avez peut-être été ébloui par un truc. Non, pas son carrosse doré. Ni ses fringues dorées. Ni son sceptre doré. Pas même encore sa couronne dorée. Non, peut-être avez-vous été tout entier fasciné par l'écuyer du roi. Dans ce cas, bienvenue au club: vous faites partie des millions de téléspectateurs tombés en pâmoison devant le fringuant lieutenant-colonel Johnatan Thompson. «Johnny», pour les intimes.

Johnny, l'écuyer so hot du roi Charles

A supposer que vous soyez passé à côté du phénomène «Sexy Johnny», l'un des innombrables surnoms du bellâtre sur les réseaux sociaux, petite présentation. (A ce stade, nous déclinons toute responsabilité si vous quittez mari, femme, enfants et animaux pour vous envoler vers le Royaume-Uni.)

Johnny, c'est d'abord une paire de mollets. Des membres musclés, galbés, équilibrés, fascinants, superbement mis en valeur par une sempiternelle paire de chaussures en tartan.

Que voici.

Mais Johnny, c'est aussi un kilt. Droit, bien coupé et agrémenté de toutes les fioritures nécessaires - sans oublier les fantasmes associés.

Ledit kilt. Getty Images Europe

Mais bon, admettons, Johnny, c'est aussi et surtout une belle gueule. Des lèvres pleines, un nez aquilin, des yeux sombres qui scrutent le vide sans y trouver grand-chose. Bref, le cliché du bon chevalier servant.

Sans parler de ce chapeau merveilleux.

Un bonbon visuellement très attractif, mais pourvu qui plus est, selon le très mondain magazine Tatler, d'un «fabuleux sens de l'humour» et d'une «marque d'autorité unique calme et charmante». Propriétaire de deux toutous (des labradors nommés Odin et Piper, en hommage à la cornemuse et à l’Ecosse), Johnny aime pratiquer le rugby et l'alpinisme durant son temps libre. N'en jetez plus, on achète.

Avec tout ça, cependant, vous imaginez bien que Johnny Sexy T. ne pouvait pas, en plus, être un coeur à prendre. Le jeune quadragénaire a été marié pendant douze ans à une directrice marketing, une certaine Carole. Il est également papa d'un petit garçon né en 2018.

En parlant de sexy made in Britain... People Ce cul mérite toute notre attention

CV Express

Cela dit, c'est pour son brillant parcours professionnel que nous vous parlons du lieutenant aujourd'hui. Avant de devenir l'assistant n°1 du roi d'Angleterre, indispensable pour l'assister dans ses tâches quotidiennes, se tenir à ses côtés lors des événements publics, s'occuper de ses voitures (y compris de ses Rolls-Royces adorées, si si) et gérer le bon déroulement de la journée, vous imaginez bien que l'écuyer du roi Charles III ne vient pas de nulle part.

Enfin, presque. Plus précisément de Morpeth, dans le Northumberland, un bled de 14 000 âmes à peine. Après des études l'université d'Aberystwyth, sur la côte ouest du pays de Galles, où il a obtenu en 2004 un diplôme en économie et politique avec études internationales, le futur écuyer royal de 22 ans s’engage pour de bon dans l'armée, au sein du Royal Regiment of Scotland. D'où le kilt.

Même s'il ne porte pas que ça. Getty Images Europe

Notre vaillant soldat en kilt s'est fait remarquer pour la première fois à l'été 2018, lorsqu'il a escorté Sa Majesté Elizabeth II lors d'un passage en revue du 5e bataillon du Régiment royal, au château de Balmoral.

Le fringuant trentenaire est devenu le gare écossais le plus endurant de la reine Elizabeth. PA Images

Calme, sérieux, discrétion, pragmatisme. Autant de qualités qui ont permis à «Sexy Johnny» de gravir les échelons dans l'organigramme royal, pour se hisser au rang de garde du corps le plus ancien d'Elizabeth. Lors d'une rare interview accordée à la BBC, il a d'ailleurs confié avoir dîné avec elle, sur l'un de ses domaines.

«Elle a d'emblée commencé à préparer la vinaigrette et à mettre la table. La soirée s'est terminée par moi, faisant la vaisselle à ses côtés. C'est un beau souvenir» Johnny Thompson.

Après son décès, en 2022, le voilà promu au rang de lieutenant-colonel et de «Super Equerry» du roi, avec un rôle majeur dans les funérailles de la défunte reine.

Il s'est vu récompensé pour ses bons et loyaux services par un poste-clé auprès de Charles III. WireImage

Les funérailles, parlons-en. Ce triste évènement est à l'origine de l'hystérie collective générée bien malgré lui par le garde pourtant réservé. La faute, comme souvent, à une vidéo TikTok, tournée quelques jours après le décès d'Elizabeth. On y distingue notre beau Johnny, fringuant dans son costume de ville, franchissant les portes du palais de Buckingham.

Cette beauté maussade tape dans l'oeil de millions d'internautes. «J'ai vu Major Eye candy», s'émerveille le vidéaste. Major Eye Candy, pour «Major Bonbon pour les yeux». Le surnom passe à la postérité.

L'indispensable écuyer est notamment chargé d'accueillir et de serrer la pince aux invités de marque à Windsor, comme ici le président Zelensky. Getty Images Europe

Depuis, chaque apparition de l'écuyer génère une nouvelle vague de folie - que ce soit dans le cortège funèbre d'Elizabeth II, à l'intronisation du nouveau souverain, à son couronnement, en passant par les Noëls de la famille royale à Sandringham. Une ferveur telle que le détaillant en ligne Etsy lui a imaginé son propre tote bag: «Major Johnny Thompson: mon plaisir kilty.»

Avouez, c'est du génie. image: etsy

Pas besoin de sac? Il reste toujours l'indispensable mug!

etsy

Perdu pour tout le monde

Hélas! C'est le moment de venir briser vos rêves d'amour galant. Depuis quelques semaines, le fringuant Major Johnny Thompson s'est fait nettement plus discret. Mercredi dernier, par exemple, l'écuyer était absent pour la première audience hebdomadaire entre Charles III et son premier ministre Rishi Sunak, depuis le diagnostic de cancer. C'est un nouvel écuyer, le lieutenant-commandant William Thornton, qui a eu cet insigne honneur.

Il n'en fallait pas plus pour alarmer le Times britannique, qui a foncé aller s'informer auprès d'une source du palais. Selon l'informateur, pas de panique: notre bien-aimé Johnny Thompson reste bien l’écuyer principal. Toutefois, gêné par l'attention publique dont il a fait l'objet ces derniers mois, il aurait préféré être muté «dans un rôle plus exécutif et moins orienté vers le public». C'est donc à l’abri des regards qu'il exercera désormais ses fonctions. Bye bye, les mollets musclés.

Et comme si cette perspective accablante ne suffisait pas, les amateurs de mollets devaient déjà se remettre d'une autre nouvelle déchirante, rapportée plus tôt ce mois-ci par Tatler.

«Le lieutenant-colonel Johnny Thompson anéantit les espoirs de la nation» Le titre de Tatler, le 4 février 2024.

En effet, selon nos confrères britanniques, le lieutenant-colonel Thompson a été aperçu, sans son kilt (!), vêtu d'une malheureuse paire de jeans et de baskets tristounettes, main dans la main avec sa nouvelle compagne. Séparé depuis deux ans de sa première épouse, l'écuyer royal a «trouvé un nouvel amour» en la personne d'Olivia Lewis, 33 ans, responsable des relations publiques pour la maison royale.

Le couple, le 3 février, en train de quitter son domicile de l'ouest de Londres. Selon le Daily Mail, les tourtereaux sont ensemble depuis environ un an.

Mais séchons nos larmes, camarades. Charles III dispose heureusement d'un vivier de gardes écossais pour assouvir nos besoins de kilts et de chaussettes en tartan. Pour ne citer qu'elle: la capitaine Kat Anderson, 33 ans, toute première femme écuyer de l'histoire britannique, qui s'est vue confier la part publique du job de «Sexy Johnny». Une nouvelle garde qui, à n'en pas douter, dispose aussi de mollets tout aussi merveilleux.