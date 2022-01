Un concours de pudding honorera les 70 ans de règne d'Elizabeth II

Les cinq finalistes du concours, ouvert à tous les cuisiniers à partir de 8 ans, réaliseront leur recette devant un juré, dont le chef cuisinier du palais. La recette gagnante sera ensuite mise à disposition du public pour être reproduite lors des «grands déjeuners du Jubilé», mais aussi plus tard «par les générations à venir». (ats/jch)

«Pour clore les festivités, un immense défilé combinant théâtre, cirque, musique, arts de rue aura lieu à Londres. Des artistes, danseurs, musiciens, militaires, travailleurs clés et bénévoles, venus de toutes les régions du Royaume-Uni et du Commonwealth, s'uniront pour raconter l'histoire des 70 ans de règne de la Reine dans un festival impressionnant de créativité.»

Pour célébrer «cet anniversaire sans précédent», Buckingham Palace a prévu quatre jours, dont deux fériés pour l'occasion- d'«événements publics et activités» à partir du 2 juin, date anniversaire du couronnement en 1953 à l'abbaye de Westminster:

Le 6 février 1952, Elizabeth II était devenue reine à l'âge de 25 ans, après le décès de son père George VI. A cette même date en 2022, la souveraine de 95 ans deviendra le premier monarque britannique à atteindre 70 ans de règne à la tête du Royaume-Uni, mais aussi de 14 pays du Commonwealth et de 14 territoires d'outre-mer.

Défilés, concerts et concours de pudding: le palais de Buckingham a dévoilé lundi le contenu des festivités prévues du 2 au 5 juin pour célébrer le jubilé de platine - soit 70 ans de règne - de la reine Elizabeth II.

Stromae met en scène son «enfer» au 20h de TF1 et ça donne des frissons

New York pleure 19 morts dans un des pires incendies de son histoire

Le nouveau maire de New York fait (déjà) croquer son frère

Plus de «International»

Les Britanniques vont bientôt pouvoir célébrer leur souveraine préférée, la Queen Elizabeth. Au menu? Jours fériés, grosses soirées et... création de pudding!

Plus de 3000 sorcières s'apprêtent à être graciées en Ecosse

Gauche désunie et «trahison» à droite: le week-end politique français

L'affaire Djokovic fait beaucoup rire Federer et Nadal😂

Record ou non, Djoko ne sera jamais le plus grand joueur de l'Histoire

Les plus lus

New York pleure 19 morts dans un des pires incendies de son histoire

L'incendie s'est déclenché à cause d'un chauffage d'appoint dans un appartement en duplex des 2 et 3ème étages, selon les pompiers de New York.

Des «enfants criaient au secours!»: au moins 19 personnes, dont neuf enfants, sont mortes dimanche et une soixantaine ont été blessées dans un terrible incendie accidentel d'un immeuble du Bronx à New York. C'est «l'un des pires» de l'histoire récente de la mégapole.