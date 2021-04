Dix sorties du Prince Philip, spécialiste du mauvais goût

Le Brexit attise les émeutes en Irlande du Nord

Belfast, la capitale d'Irlande du Nord, est sujette à de nombreux affrontements, depuis quelques jours. Les tensions viennent surtout du Brexit, qui ébranle l'équilibre fragile entre les communautés de la ville.

L'Irlande du Nord, vit, depuis quelques jours, de violents affrontements entre forces de l'ordre et les différentes communautés de la capitale Belfast. En cause, le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Retour sur les événements de la nuit du jeudi au vendredi.

Jeudi soir, des centaines de jeunes hommes et adolescents se sont rassemblés dans un quartier de l'ouest de la ville. Masqués et portants des cagoules, les émeutiers ont catapulté des pierres, briques, pétards et autres …