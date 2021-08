International

Famille royale

Affaire Epstein: Le Prince Andrew est accusé d'abus sexuels sur mineur



Une plainte a été déposée contre le Prince Andrew pour abus sexuels

Image: twitter

Une plainte a été déposée par une Américaine contre le deuxième fils de la reine d'Angleterre, le Prince Andrew. Elle l'accuse d'abus sexuels entre 2000 et 2002.

L'Américaine, qui accuse le prince britannique Andrew d'abus sexuels sous l'emprise du financier Jeffrey Epstein quand elle était mineure, a déposé une plainte lundi à New York, a-t-elle indiqué avec son avocat. Elle était âgée de 16 ans au moment des faits reprochés.

«Je tiens le prince Andrew responsable de ce qu'il m'a fait. Les puissants et les riches ne sont pas exempts de rendre des comptes. J'espère que d'autres victimes verront qu'il est possible de ne pas vivre dans le silence et la peur»

Une plainte pour des faits commis entre 2000 et 2002

La plainte, consultée par l'AFP, affirme que le duc d'York, deuxième fils de la reine d'Angleterre, est «l'un des hommes puissants» à qui la plaignante a été «remise dans un but sexuel», quand elle a été la victime entre 2000 et 2002 du vaste trafic sexuel pour lequel le financier Jeffrey Epstein a été inculpé et incarcéré. Ce dernier s'est donné la mort dans une prison de Manhattan, à l'été 2019.

121 millions pour les victimes Un fond, émanant de la fortune personnelle de Jeffrey Epstein, vient d'allouer un montant de 121 millions de dollars (111 millions de francs) à 150 victimes ayant été abusées sexuellement par l'hommes d'affaires déchu.

Le prince Andrew a déjà rejeté ces allégations. Il est accusé dans la plainte d'avoir «agressé sexuellement» la plaignante, alors mineure, à trois reprises: à Londres chez une très proche d'Epstein, Ghislaine Maxwell, et dans les propriétés de l'homme d'affaires à New York et dans les îles Vierges.

Une interview du Prince Andrew: Vidéo: YouTube/CNEWS

Déjà retiré de la vie publique

Aujourd'hui âgé de 61 ans, le prince Andrew avait «catégoriquement» démenti de telles accusations dans une interview jugée calamiteuse à la BBC en novembre 2019. Il avait notamment émis des doutes sur l'authenticité d'une photographie très médiatisée le montrant avec la plaignante et, à l'arrière-plan, Ghislaine Maxwell, qui reste incarcérée dans l'affaire Epstein.

Malgré ses dénégations, sa fréquentation de l'homme d'affaires américain l'avait plongé dans la tourmente et contraint à se retirer de la vie publique. (ats/jch)

