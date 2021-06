International

Femmes

Des discriminations dans la coiffure? Des Français veulent y mettre fin



Image: Shutterstock

Des discriminations dans la coiffure? Ce collectif veut y mettre fin

Un collectif français entend mettre fin aux tarifs genrés dans les salons de coiffure. Le but? Eviter de catégoriser systématiquement la personne du côté homme ou du côté femme lorsqu'elle consulte les prix.

Hélène Krähenbühl Hélène Krähenbühl Suivez-moi Se désabonner

Depuis toujours, les tarifs affichés sur les vitrines des salons de coiffure entre la «coupe femme» et la «coupe homme» diffèrent. Le collectif «Coiffure en lutte» compte bien mettre fin à cette pratique, qu'il juge discriminatoire.

Et pour cause. Pour une même coupe, une femme débourse plus qu’un homme. Dans le Huffington Post, Laura Morandi, coiffeuse indépendante et membre du collectif, propose une alternative à cette pratique: remplacer les mentions «homme-femme» par «coupe courte, mi-longue ou longue». Cela permettrait d'éviter de catégoriser systématiquement la personne du côté homme ou du côté femme.

«Les codes de la coiffure doivent évoluer»

En plus de cette lutte, le collectif souhaite s’attaquer à la désinformation concernant les pathologies du cuir chevelu et des cheveux, comme l’alopécie ou encore le psoriasis.

Le collectif souhaite aussi se rendre en salon ou participer à des formations pour faire évoluer le milieu.

«Le monde de la coiffure français semble à des milliers d'années du monde actuel. Les codes de la coiffure doivent évoluer vers une liberté, une diversité et une inclusivité de tous»

Plus d'articles sur la société Cette vidéo sur la dépression nous a fait du bien et vous en fera aussi Link zum Artikel Les travailleurs sociaux sont en burn out émotionnel Link zum Artikel L'impact mental du confinement sur les jeunes mesuré en 4 points Link zum Artikel 10% des femmes vivent une fausse-couche. Comment briser ce tabou? Link zum Artikel