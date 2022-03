C'est une première, le Festival de Cannes sera dirigé par une présidente

Le Festival de Cannes a élu mercredi, pour la première fois, une femme en tant que nouvelle présidente. Image: sda

Le mandat de celle qui sera la première femme à présider ce festival durera trois ans et couvrira les éditions 2023, 2024 et 2025.

Le Festival de Cannes a élu mercredi Iris Knobloch, nouvelle présidente. Cette juriste, au profil international et à la longue carrière dans le cinéma, va succéder en juillet au français Pierre Lescure, 76 ans, en poste depuis 2014. Elle a été élue par le conseil d'administration à bulletins secrets, comme le prévoient les statuts:

«Je me réjouis de consacrer toute mon énergie au rayonnement de cet événement planétaire, rendez-vous majeur pour la sauvegarde de la vie culturelle d'un monde qui en éprouve, plus que jamais, l'impérieuse nécessité» Iris Knobloch

Une habituée des lieux

Iris Knobloch a fait l'essentiel de sa carrière chez Warner, l'un des principaux studios américains, dont elle a dirigé les activités françaises, puis dans une partie plus large de l'Europe, jusqu'à l'été dernier.

Elle est une habituée de Cannes, où elle a accompagné de nombreux réalisateurs et artistes, de Clint Eastwood («Impitoyable») à Michel Hazanavicius («The Artist»), en passant par Woody Allen, Steven Soderbergh ou George Miller.

En juillet dernier, elle a ensuite participé à la création et pris la tête d'I2PO. Le véhicule financier a été créé par la famille Pinault et le banquier d'affaires français, Matthieu Pigasse, pour lever des fonds et faire des investissements dans les secteurs du divertissement et des loisirs.

Ces activités avaient fait craindre à certains représentants du cinéma français, qui disposent aux côtés des pouvoirs publics de sièges au conseil d'administration du festival, un potentiel conflit d'intérêts. Ils avaient déploré le manque de «transparence» dans le processus de choix de la candidate, dans un courrier à l'actuel président consulté par l'AFP.

Après cette élection, l'attention se concentre désormais sur la sélection officielle de la 75e édition du festival, qui doit être annoncée le 14 avril par le délégué général, Thierry Frémaux. (ats/jch)