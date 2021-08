International

films fantastiques

La bande-annonce de Spider-Man: No way home bat des records de vues



Image: youtube

Spider-Man sort en décembre et il bat déjà des records

Avec 355,5 millions de vues, la vidéo de Spider-Man: No way home devient la bande-annonce la plus visionnée en 24 heures. Elle détrône le record auparavant détenu par Avengers: Endgame.

L'homme-araignée revient sur grand écran cette année. Et le public est dans les starting-blocks pour Spider-Man:No Way Home. Après la diffusion de sa bande-annonce sur les réseaux sociaux, lundi soir, cette dernière a enregistré un record absolu de 355,5 millions de vues dans le monde entier en 24 heures.

Ce record a été détenu pendant trois ans par le film de superhéros des studios Marvel, Avengers: Endgame, avec 289 millions de vues. Selon le média Deadline:

«Sony est assuré de connaître un énorme succès avec ce troisième volet consacré aux aventures de Spider-Man en décembre prochain».

Un chiffre surprenant

L'agitation autour de cette saga semble avoir pris de l'ampleur au fil des années. En 2018, la bande-annonce du deuxième épisode, Spider-Man: Far From Home, n'avait été visionné «que» 135 millions de fois en l'espace d'une journée. Ce chiffre a donc presque triplé aujourd'hui.

Peut-être que le succès phénoménal du volet 2 au cinéma peut s'expliquer cet enthousiasme grandissant du public. En effet, le long-métrage, sorti au cours de l'été 2019, a généré 1,131 milliard de dollars au box office. Il est devenu le plus gros succès du studio Sony.

En salle dès décembre

Que réserve ce troisième épisode? Interprété par Tom Holland, Peter Parker doit trouver un moyen de faire oublier au monde qu'il est Spider-Man, son identité ayant été révélée à la fin du deuxième film. Il s'en remet alors au sorcier Docteur Strange pour concrétiser son souhait. Malheureusement, le sort tourne mal. S’ensuit une ribambelle de péripéties et de bataille contre des super-vilains de l'univers de Marvel.

Pour découvrir la bande-annonce, c'est par ici👇 Vidéo: YouTube/SonyPicturesFr

Spider-Man: No Way Home s'inspire du comics «Un jour de plus», crée en 2007 par le scénariste, Joseph Michael Straczynski, et le dessinateur, Joe Quesada. La sortie est prévue pour le 15 décembre. (fag)

