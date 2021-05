International

La café est en voie de disparition! Pas de panique la pastèque va nous sauver

Une startup américaine, composée de scientifiques et de chimistes, propose un café sans grains... de café et créé avec des graines de tournesol, de pastèque et de la caféine. Le résultat serait bluffant.

C'est dans la ville de Seattle, siège du leader dans le domaine, Starbucks, que des startups de la «food tech» développent LE nouveau café à la mode. Pas de baristas aux commandes, comparé à d'habitude, là nous avons affaire à des scientifiques et des chimistes: le café sans grain, mais avec graines de tournesol et pastèque, est arrivé:

Mais pourquoi? Et bien parce que l'industrie du café (qui pèse 100 milliards de dollars) est l'une des plus vulnérables au changement climatique. Ces sept prochaines décennies, l'arabica est susceptible de perdre au moins 50% de son habitat, selon un rapport de 2019 de scientifiques du Royal Botanic Gardens.

Une fois que les différents ingrédients ont été moulu, les différentes molécules donneraient apparemment un résultat assez bluffant: du vrai café. Avec de la cafféine, en plus, comme le rapporte Bloomberg.

Une de ces startups va d'ailleurs lancer, après deux ans de recherche et développement, des cannettes de leur breuvage. Ils espèrent également conquérir le marché du café à moudre à la maison, afin que leur invention très écolo soit disponible pour le plus de monde possible.

