Un hommage discret a été rendu aux victimes des attentats du 7 janvier 2015

Une autre cérémonie se tiendra samedi matin dans cette commune de la banlieue sud de Paris, là aussi sur les lieux de l'attaque et sans public en raison de la situation sanitaire. (ats/mbr)

Le président français s'est également exprimé sur le canal, plus tard dans l'après-midi:

Conformément au voeu des familles des victimes, aucune prise de parole n'a eu lieu sur les trois lieux de recueillement. Après la lecture des noms des morts, le dépôt de gerbes et une minute de silence, la Marseillaise a retenti dans le froid parisien.

Un hommage sobre et sans prise de paroles

Sept ans après les attentats contre l'hebdomadaire Charlie Hebdo et le magasin Hyper Cacher à Paris, le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin et la maire de Paris Anne Hidalgo ont rendu vendredi matin un hommage sobre aux victimes.

