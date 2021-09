International

Hitler et le zizi de Zemmour: Une star de France Inter jugée antisémite



C'est quoi cette polémique de moustache d'Hitler et de zizi de Zemmour?

C'est la fronde pipi-caca du week-end: dans une courte vidéo, la star de France Inter, Charline Vanhoenacker, invite ses fans à gribouiller «zob» sur les affiches d'Eric Zemmour avant de lui dessiner une petite moustache hitlérienne sous le nez. La droite médiatique s'étouffe.

On ne voit que lui. Et surtout depuis qu'il a été privé de ses habituelles fenêtres d'expression que sont CNews et le Figaro. Alors que le polémiste Eric Zemmour n'a toujours pas officiellement dégoupillé sa candidature à l'élection présidentielle, il n'arrête pas d'obséder la France et les esprits. Tous les esprits. Jusqu'à celui de la journaliste et humoriste star de France Inter, la Belge Charline Vanhoenacker, qui se retrouve aujourd'hui sur le ring de la polémique après avoir dessiné une moustache d'Hitler sous le nez de l'éditorialiste.

Le «LOL activism» de France Inter #ParJupiter lance un mouvement national de LOL activism : toi aussi, poste ton Zob ! pic.twitter.com/j7kDeddgp8 — CharlineVanhoenacker (@Charlineaparis) September 16, 2021

Dans cette courte séquence, la blaguiste du service public passe du zizi de Zemmour à la moustache d'Hitler, comme on pourrait passer de la cour de récré au point Godwin. Armée d'un feutre rouge indélébile, elle invite ses followers à faire comme elle, parce que c'est «quand même plus original comme ça» (elle parle des affiches).

Les réactions ne se sont évidemment pas faites attendre. Notamment sur les réseaux. Mais elles ne sont pas toutes taillées dans le même bois.

Temps de parole?

Il y a d'abord les critiques ancrées dans la bouillante actualité d'Eric Zemmour. Depuis que le Conseil supérieur de l'audiovisuel français a considéré qu'il fallait désormais décompter le temps de parole du candidat à l'élection présidentielle de l'éditorialiste, la droite postillonne aujourd'hui cet argument pour tacler (ou faire taire) Charline Vanhoenacker en particulier, et les saillies médiatiques de gauche en général.

Charline Vanhoenacker s'engage dans la campagne en prenant position contre Eric Zemmour. Son temps de parole quotidien sur France Inter doit-il désormais être décompté ? @csaudiovisuel https://t.co/kFhztiMLCw — Clément Weill-Raynal (@CWeillRaynal) September 17, 2021

Selon les commentateurs outrés par ce street art médiatique, dessiner une moustache sous le nez de Zemmour est d'abord une opinion et un «engagement politique». Surtout quand le dessin est l'oeuvre de la patronne de l'une des émissions les plus écoutées de France (Inter) et que la station n'a jamais franchement caché son désamour pour le polémiste lorsqu'il s'agit de chroniquer l'actualité.

Antisémitisme?

Si le «zob» a pu faire sourire certains internautes, la moustache a déclenché une véritable guerre. Charline Vanhoenacker est-elle antisémite? Et c'est le journaliste Pascal Praud, star de CNews (ancienne maison de Zemmour) qui a dégainé en premier et le plus bruyamment. Non pas sur les réseaux, mais en direct dans son émission, «L'Heure des Pros», par l'intermédiaire d'un éditorial particulièrement aiguisé pour l'occasion:

«Hier, jour de kippour, sur les réseaux, elle a cru bon de dessiner des moustaches d'Adolf Hitler sur le visage d'Éric Zemmour qui, comme chacun le sait, est de confession juive»

Jamais très loin lorsqu'il s'agit de faire revenir les polémiques dans la poêle des réseaux sociaux, Gilbert Collard, l'avocat et député européen proche du Rassemblement National, en a rajouté une couche. Et c'était sur Twitter.👇

«S'il y avait une justice et des associations antiracistes impartiales, la Charline et France Inter devraient rendre des comptes!»

Regardez cette vidéo vomitive de Charline Vanhoenacker : l'#antisémitisme, surtout quand il se cache derrière une certaine moustache, est infâme ! S'il y avait une justice et des associations antiracistes impartiales, la Charline et France Inter devraient rendre des comptes ! https://t.co/otMcuflITt — Gilbert Collard (@GilbertCollard) September 17, 2021

Zemmour a répondu ...

... Sur CNews. Vendredi soir. Invité pour évoquer son bouquin, celui qui n'est pas encore officiellement candidat à l'élection présidentielle en a profité pour (re)donner son avis sur les humoristes du service public français en déclarant qu'il «faut en finir avec cette hypocrisie».

«Ce ne sont pas des comiques, mais des agents de contrôle politique. D'ailleurs, ils ne sont pas drôles. Ce sont les chiens de garde de l'idéologie dominante, donc ils ne peuvent pas être drôles»

Eric Zemmour sur la polémique Charline Vanhoenacker : «Ce ne sont pas des comiques, ce sont les chiens de garde de l'idéologie dominante» pic.twitter.com/HH1Ucc14dq — CNEWS (@CNEWS) September 17, 2021

Macron aussi en Hitler

Ni la principale intéressée, ni France Inter n'ont encore réagi face aux nombreuses critiques. Hasard du calendrier, le même jour, l'homme qui avait publié des affiches représentant Emmanuel Macron en Hitler pour critiquer les mesures sanitaires contre le Covid-19 a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon a une amende de 10 000 euros.

⚖️🇫🇷JUSTICE - L’afficheur varois Michel-Ange Flori a été condamné à 10.000€ d’amende pour avoir publié des affiches représentant Emmanuel Macron en Adolf Hitler (AFP). pic.twitter.com/aIRBOYGDi6 — 🌐Le Globe (@LeGlobe_info) September 17, 2021

Bref. Si cette fronde de l'humoriste ne semble pas être la meilleure alliée d'un débat politique sérieux, à vue d'oeil, cette énième polémique continue surtout de solidifier le tremplin médiatique que la France construit, parfois même inconsciemment, pour la campagne présidentielle (officieuse, toujours) du candidat Zemmour.

Et il faut dire que depuis plusieurs décennies, le polémiste n'aide pas au débat apaisé: Le pire des citations d'Eric Zemmour Link zum Artikel

