Remaniement: voici les membres du nouveau gouvernement français

Le président français Emmanuel Macron et la première ministre, Elisabeth Borne, ont remanié le gouvernement ce lundi, après avoir perdu la majorité absolue à l'Assemblée nationale en juin.

L'annonce du nouveau gouvernement, ce lundi, doit enfin lancer le second quinquennat d'Emmanuel Macron. Deux semaines après la claque des législatives, la composition du nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne a été dévoilée: voici les ministres du nouvel exécutif français.

Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et Numérique.

Image: sda

Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur et des Outre-mer.

Image: sda

Catherine Colonna, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères.

Image: sda

Eric Dupont-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Image: sda

Sébastien Lecornu, ministre des Armées.

Image: keystone

Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion.

Image: sda

Pap Ndiaye, ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse.

Image: sda

Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

Image: sda

Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.

Image: sda

Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

Image: Twitter

Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique.

Image: shutterstock

Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture.

Image: sda

François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention.

Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées.

Image: france handicap info

Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique.

Image: sda

Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques.

Image: sda

Et sinon...

Le casting ne change qu’assez peu par rapport au premier gouvernement, résume Le Parisien. Les ministres importants ne changent pas: Gérald Darmanin à l’Intérieur, Bruno Le Maire à l’Economie, Pap Ndiaye à l'Education.

Exit toutefois les ministres battus lors des élections législatives, comme cela était prévu, mais aussi Damien Abad, accusé d’agressions sexuelles et de tentative de viol, pour laquelle une enquête a été ouverte.

Autre surprise, Marlène Schiappa a été nommée secrétaire d'Etat chargée de l'Economie sociale et solidaire et de la Vie associative. L'ancienne ministre déléguée chargée de la Citoyenneté, 39 ans, l'une des personnalités les plus médiatiques de la macronie, retrouve le gouvernement après l'avoir quitté suite à l'élection présidentielle.

Marlène Schiappa Image: sda

Les 41 ministres, ministres délégués et secrétaires d’Etat, 21 hommes et 20 femmes, se retrouveront pour un premier conseil des ministres ce lundi à 16 heures. (asi/ats)