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Raphaël Glucksmann a été enfariné à Belleville

Vidéo: Léo Maillard

Raphaël Glucksmann en a pris plein la tronche

Alors qu'il venait de célébrer le lancement de sa candidature pour la présidentielle française, le député européen s'est fait attaquer à coups de farine.
11.10.2026, 22:5311.10.2026, 23:12

C'est ce qui s'appelle gâcher la fête... A peine quelques heures après avoir été brillamment élu pour représenter la «gauche sociale-démocrate», dans ce qui a remplacé la primaire socialiste, le candidat à la présidentielle française a déchanté.

Alors qu'il sortait du lieu où il avait célébré sa victoire, dans le quartier parisien de Belleville, et qu'il était entouré de nombreux journalistes (et de caméras), le député européen a été enfariné.

Un euphémisme, puisque l'assaillant lui a carrément versé un sac entier de poudre blanche sur la tête, quelques secondes avant qu'il n'entre dans son taxi.

Il y en avait partout...

Vidéo: twitter

Avant que la vidéo ne sorte partout, un journaliste indépendant, Léo Maillard, a rapidement publié la séquence sur X.

Le candidat, coprésident du parti politique Place publique, a été entièrement recouvert de farine. Pareil pour la personne qui l'accompagnait. Les deux hommes ne se sont pas arrêtés et l'accompagnant s'est contenté de lancer au chauffeur de taxi:

«Allez, roule, roule!»

Paris Match a également publié une vidéo sous un autre angle. Sur la vidéo du journaliste indépendant, on peut voir ce qui semble être un jeune homme rejoindre le groupe et verser la farine sur l'élu français.

Raphaël Glucksmann a été désigné dimanche candidat de la gauche sociale-démocrate en rassemblant plus de 66% des voix au premier tour d'une élection primaire qui a réuni 120 787 votants.

Le résumé ici 👇🏼

La gauche sociale-démocrate tient son candidat pour la présidentielle française
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(joe)

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