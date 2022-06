L'œuvre, au nom de «jeune fille triste» et revendiquée par le street-artist à l'identité mystérieuse, avait été peinte sur une porte située dans le passage Saint-Pierre-Amelot, ruelle par laquelle de nombreux spectateurs avaient fui l'attentat ayant visé la salle de spectacle. Sa disparition avait suscité une «profonde indignation», selon l'équipe du Bataclan qui s'était exprimée. Ce «symbole de recueillement et appartenant à tous, riverains, Parisiens, citoyens du monde, nous a été enlevé» , avait-elle déploré.

Covid: les vaccins auraient permis d'éviter 20 millions de morts

C'est ce qu'avance une première vaste étude de modélisation, publiée vendredi. D'autres décès supplémentaires auraient toutefois pu être évités.

Il s'agit de la première étude à tenter d'évaluer les décès évités directement et indirectement à la suite de la vaccination contre le Covid-19. Elle a été publiée dans The Lancet Infectious Diseases et est basée sur des données provenant de 185 pays et territoires, du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021.