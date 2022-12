Eric Ciotti pourrait devenir le nouveau Sarkozy

Le sénateur avait saisi le parti jeudi soir pour lui demander d'étudier des mesures visant à «renforcer la sécurité et donc la légitimité» du second tour, après la publication d'une enquête de Libération sur «de puissants systèmes clientélistes» lors des adhésions dans les Alpes-Maritimes. (ats/jch)

Mais avec un écart relativement faible, la nécessité du rassemblement s'impose plus que jamais avec son adversaire Bruno Retailleau qui, très critique de Nicolas Sarkozy, promettait lui de «rendre le parti aux adhérents».

Cette victoire a pour Eric Ciotti un goût de revanche sur la primaire LR de 2021 pour la présidentielle. Arrivé en tête au premier tour, il avait dû s'incliner au second face à Valérie Pécresse, payant un «tout sauf Ciotti» chez les électeurs inquiets de sa ligne droitière.

A la tête de LR, Eric Ciotti, qui succède à Christian Jacob démissionnaire en juin, devra aussi faire travailler ensemble députés et sénateurs qui ne sont pas toujours sur la même ligne, rassurer les alliés centristes. L'objectif est de redresser un parti de droite tombé à 4,8% à la présidentielle.

Symbole de cette unité, les deux adversaires du second tour ont posé pour une photo commune. Bruno Retailleau s'est dit «prêt» au rassemblement.

«Ma mission sera de faire revenir les 90% d'électeurs qui sont partis», a assuré pour sa part Eric Ciotti, qui a tendu la main à ses rivaux Bruno Retailleau et Aurélien Pradié, éliminé au premier tour. Tous deux «ont naturellement vocation à occuper des places dans notre équipe de direction», a-t-il assuré.

Sur le plan économique il a aussi promis une ligne de «liberté, qui fasse diminuer les impôts, les charges et les normes qui paralysent notre pays»:

«Je suis de droite» et «je ne m'en excuserai jamais», a-t-il assuré sur TF1, estimant que «la question est d'abord celle de la survie de la France» alors que «notre pays est frappé de déclin» voire «d'une sorte de décadence».

Pimp tes biscuits! Astuces et vidéo pour débutants & pros

Plus de «International»

Cette victoire a un goût de revanche, lorsque l'ex-candidat à la présidentielle avait dû s'incliner au second face à Valérie Pécresse, au sein du parti de droite.

Twitter se moque de la défaite du Portugal et ça fait marrer Messi

Les plus lus

Strasbourg: «L'expérimentation animale devient un problème de société»

La faculté des sciences de la vie de l'Université de Strasbourg va suspendre certaines expérimentations animales à visée pédagogique après que plusieurs étudiantes de master ont refusé de prendre part à des travaux pratiques sur des hamsters.

Comme le rapporte Le Monde vendredi, sept étudiantes du master 2 d'écophysiologie animale, écologie et éthologie ont refusé au premier semestre universitaire de participer à des travaux pratiques (TP) visant à inciser des hamsters pour leur poser une sonde afin de mesurer des paramètres biologiques, avant de les euthanasier quelques semaines plus tard pour les disséquer et prélever les organes nécessaires à l'analyse.