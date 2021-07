Dupond-Moretti devant les juges, il risque une mise en examen

Le garde des Sceaux et ancien avocat Eric Dupond-Moretti est suspecté de possibles conflits d'intérêts. Son interrogatoire a débuté vendredi matin, dans les locaux de la Cour de justice française.

Le ministre français de la Justice Eric Dupond-Moretti est arrivé vendredi matin à la Cour de justice française pour y être interrogé. Il est suspecté de possibles conflits d'intérêts avec ses anciennes activités d'avocat. Avant le début de l'interrogatoire, il a déclaré: