Mort de Nahel: L'un des passagers donne sa version des faits

Pour rappel, dans le sillage de ce drame, des affrontements opposent des manifestants et des policiers dans différentes villes de France . Gérald Darmanin a annoncé le déploiement de 45 000 policiers et gendarmes dans la nuit de vendredi à samedi. Les obsèques du jeune homme auront lieu samedi 1er juillet.

Sous le choc, le jeune homme a alors expliqué s'être enfui, «craignant d'être pris lui aussi pour cible par des policiers», achève BFM. Le second passager a été interpellé et placé en garde à vue.

«Le second policier qui était au niveau du pare-brise a tiré. Du coup, son pied a enfoncé l'accélérateur. Je l'ai vu agoniser, il tremblait. On a percuté une barrière».

Le troisième passager assure que le second policier aurait crié «shoote-le», et qu'un autre coup de crosse serait parti. C'est à ce moment-là, précise BFMTV, que les versions entre le préfet et le passager divergent.

Montréal a l'air le plus pollué au monde et a besoin de l'aide de la France

Prigojine est-il vraiment en Biélorussie? Ces photos sèment le doute

Jeudi soir, un homme ayant des traits similaires au patron de Wagner s’est engouffré dans un hélico à Saint-Pétersbourg. Plusieurs indices semblent confirmer l’identité du «cuisinier de Poutine». Allez, on décortique tout ça.

C’est digne d’un James Bond, dans lequel Prigojine camperait le méchant charismatique. Et tous les ingrédients sont diaboliquement réunis: une ville russe faisant office de QG, un type patibulaire, une mallette mystérieuse, un inquiétant garde du corps et, last but not least, un hélico pour filer en douce. En douce, vraiment? Zhenya Averbakh, journaliste pour le média local Fontanka, assistera à cette scène surréaliste.