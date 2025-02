Plusieurs personnes ont été blessées après une explosion dans un bar de Grenoble. Image: x

Une explosion fait au moins 9 blessés à Grenoble

Une explosion, probablement d'origine criminelle, a fait plusieurs blessés, dont deux graves, dans un bar de Grenoble. La déflagration a eu lieu peu après 20h00.

Au moins neuf personnes ont été blessées, dont deux graves (une a été gravement touchée au thorax), après une explosion, possiblement d'origine criminelle, dans un bar de Grenoble mercredi soir, a-t-on appris de sources concordantes.

On évoque un possible acte de malveillance qui serait dû à une grenade. L'établissement, situé sur une plateforme accessible par des marches, est un bar associatif du Village olympique, un quartier sensible de la ville iséroise.

La déflagration a eu lieu peu après 20h00, ont indiqué les secours. Interrogée, la préfecture a indiqué qu'elle ne souhaitait pas communiquer à ce sujet. (ag/ats)