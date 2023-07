Recherche du petit Emile: les secours arrêtent les battues

«Les recherches se poursuivront mardi, mais nous allons adapter le dispositif pour qu'il soit plus ciblé et sélectif. Concrètement, on arrête les battues pour déployer des moyens spécialisés à la recherche de traces et d'indices, les recherches déjà menées n'ayant pas permis de repérer le garçonnet dans le périmètre initial de 5 km autour du hameau du Haut-Vernet, là où il a disparu.»

Marc Chappuis, préfet du département