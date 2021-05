International

France

Jean-Michel Blanquer interdit l'écriture inclusive en France



Image: EPA AFP POOL

L'écriture inclusive interdite à l'école en France

Le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, a décidé d'interdire l'usage de point médian dans les écoles françaises, mais est en faveur de la féminisation des métiers.

L'écriture inclusive est trop complexe. C'est en substance l'argument du ministre français de l'Education qui a décidé d'en interdire la pratique.

Dans le canton de Vaud la question se pose aussi 👇 L'écriture inclusive «illégale et insultante»? Link zum Artikel

Pourquoi interdire cette forme d'écriture?

Ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer affirme que la recherche d'égalité entre les sexes ne doit pas pénaliser les élèves par le recours à l'écriture inclusive «dont la complexité et l'instabilité constituent autant d'obstacles à l'acquisition de la langue comme de la lecture», rapporte France bleu.

Le ministère français cite notamment, Hélène Carrère d'Encausse, secrétaire perpétuelle de l'Académie française et Marc Lambron, directeur en exercice de l'Académie française. Ces deux ponte du verbe estimaient, le 5 mai 2021, que l'écriture inclusive «est non seulement contre-productive» à l'heure de la lutte contre les discriminations sexistes et:

«Nuisible à la pratique et à l'intelligibilité de la langue française.»

L'écriture inclusive utilise notamment le point médian pour faire apparaître simultanément les formes féminines et masculines d'un mot employé au masculin. Il est expliqué que cela empêcherait l'accès à la langue française pour des enfants victimes de certains «handicaps ou troubles des apprentissages», précise le texte cité par Le Figaro.

Pas d'inclusive, mais oui à la féminisation des termes

Les autorités françaises préconisent, en revanche, d'accentuer l'usage de la féminisation des métiers et des fonctions. Il suggère de même, rapporte France Info que:

«Les exemples ou les énoncés en classe doivent respecter l'égalité entre les filles et les garçons, tant par la féminisation des termes que par la lutte contre les représentations stéréotypées.»

Ainsi BFMTV précise que les fonctions tenues par une femme doivent être systématiquement féminisées «suivant les règles énoncées par le guide d'aide à la féminisation des noms de métiers, titres, grades et fonctions élaboré par le Centre national de la recherche scientifique et l'Institut national de la langue française». (jah)

Awww! Voici des animaux mignons! 1 / 27 Awww! Voici des animaux mignons! source: imgur Copin comme cochon les festivals Plus d'articles sur la société Cette vidéo sur la dépression nous a fait du bien et vous en fera aussi Link zum Artikel Les travailleurs sociaux sont en burn out émotionnel Link zum Artikel L'impact mental du confinement sur les jeunes mesuré en 4 points Link zum Artikel 10% des femmes vivent une fausse-couche. Comment briser ce tabou? Link zum Artikel