Meurtre de la petite Louise: trois suspects en garde à vue

Des salles de recueillement seront néanmoins ouvertes à Longjumeau et Epinay-sur-Orge entre mardi et vendredi, a précisé la municipalité. (jzs/ats)

Le début des cours avait été décalé d'une heure lundi et une cellule d'écoute pour le personnel et les élèves a été ouverte au sein de l'établissement. Elle sera maintenue toute la semaine auprès des collégiens, selon le rectorat de l'académie de Versailles.

«Pendant les vacances scolaires, on va réfléchir à une solution pour lui permettre d'aller à l'école en toute sécurité, car on ne peut pas non plus faire vivre nos enfants sous cloche»

Lundi, les élèves du collège André Maurois, où était scolarisée Louise, sont retournés en classe dans la stupeur et l'incompréhension. Devant l'entrée de l'établissement, gardée par un important dispositif policier, de nombreux bouquets et bougies avaient été disposés pour rendre hommage à Louise.

Alors que les deux premières personnes interpellées ont été arrêtées à Rouen (Seine-Maritime), la troisième interpellation aurait eu lieu à Epinay-sur-Orge (Essonne) selon des informations du Parisien. Les trois suspects ont été arrêtés par les enquêteurs de la Division de la criminalité organisée et spécialisée de Versailles (DCOS, ex PJ), a détaillé Grégoire Dulin.

Le parquet avait fait état auparavant de l'arrestation d'un autre homme, lui aussi âgé de 23 ans et mis en cause pour meurtre sur une mineure de moins de 15 ans, et de sa mère. Agée de 55 ans, cette dernière est interrogée pour non-dénonciation de crime.

Trois suspects, deux hommes de 23 ans et la mère de l'un d'eux, ont été placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Louise, 11 ans, dont le corps a été retrouvé ce week-end dans un bois à Longjumeau (Essonne), non loin de son collège d'Epinay-sur-Orge.

