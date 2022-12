Pandora Papers: DSK sous enquête pour blanchiment

Le PNF a ouvert en février une autre enquête pour blanchiment de fraude fiscale à la suite des révélations des «Pandora Papers», visant l'ex-Premier ministre tchèque et milliardaire Andrej Babis. (ats/jch)

«Je suis résident fiscal marocain depuis 2013 et (...) j'y paye mes impôts à hauteur de 23,8% de mes bénéfices, soit 812 000 euros pour les années 2018, 2019 et 2020»

«J'en déduis que l'administration a été convaincue qu'effectivement il était un résident fiscal marocain. Pour moi, c'était un dossier qui était clos. Quand il vient à Paris, c'est moins de six mois, il n'a pas d'enfant à Paris, son travail n'est pas en France, je ne vois pas les éléments qui permettent de justifier le fait que sa fiscalité serait fautive.»

«L'administration fiscale a demandé un rendez-vous à mon client et il ne s'est rien passé depuis», a déclaré Me Jean Veil, l'avocat de DSK:

Documents à l'appui, l'émission phare de France 2 affirme qu'il a notamment conseillé le président congolais Denis Sassou-Nguesso pour plaider la cause du Congo, pays très endetté, auprès du FMI.

Ces deux sociétés reçoivent les honoraires de DSK pour les conférences qu'il donne dans le monde entier et ses conseils aux entreprises et aux dirigeants.

Les activités de conférencier et de consultant de Dominique Strauss-Kahn ont été épinglées en octobre 2021 dans le cadre des «Pandora Papers», une enquête à laquelle avaient collaboré environ 600 journalistes réunis au sein du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ).

