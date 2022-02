Le «convoi de la liberté» anti-pass a fait route en direction de Paris

Des milliers d'opposants au pass vaccinal ou au gouvernement ont convergé vendredi vers Paris, en dépit de l'interdiction des autorités. Ils ont finalement opté pour une autre destination.

Partis en convois de toute la France, ils ont été des milliers vendredi à converger en direction de Paris. Ce, malgré de l'interdiction décrétée par la préfecture de police et de la fermeté affichée par les autorités.

Plusieurs milliers de manifestants

Dès le lever du jour, des cortèges de plusieurs dizaines de voitures particulières, camping-cars et camionnettes se sont constitués à Lille, Strasbourg ou Vimy (Pas-de-Calais).

C'est une action «d'une ampleur phénoménale», a dit à l'AFP un coordinateur du mouvement. Selon Le Parisien, environ 5000 personnes et 3000 véhicules ont route en début d'après-midi vers la capitale.

Les manifestants auraient finalement décidé de ne pas entrer dans la capitale. Ils ont finalement décidé d’organiser un pique-nique à midi au parking des gorges de Franchards à Fontainebleau (Seine-et-Marne).

Sur le modèle canadien

Rassemblement hétéroclite d'opposants au président Emmanuel Macron et de «gilets jaunes» qui ont protesté contre son gouvernement en 2018-2019, le mouvement s'est constitué sur les réseaux sociaux et les messageries cryptées sur le modèle de la mobilisation qui paralyse la capitale canadienne Ottawa.

Les manifestants exigent le retrait du pass vaccinal et défendent des revendications sur le pouvoir d'achat ou le coût de l'énergie.

Les autorités politiques appellent au calme

Dans une interview accordée à Ouest-France, le président Macron a appelé «au plus grand calme». Il a toutefois dit «entendre et respecter» la «fatigue» et «la colère» de la population après deux ans de crise sanitaire.

«Il faut être très ferme» en cas de tentatives de blocage, a mis en garde pour sa part le Premier ministre Jean Castex sur France 2. «La vaccination est une forme de respect des autres», a-t-il dit.

Plusieurs candidats à l'élection ont exprimé leur sympathie pour ce mouvement, dont Marine Le Pen, Eric Zemmour (extrême droite) ou encore le parti de gauche radicale La France insoumise (LFI) de Jean-Luc Mélenchon.

A contrario, d'autres ont pris leurs distances, comme Les Républicains (LR, droite) ou le candidat écologiste Yannick Jadot. Celui-ci a dit comprendre «parfaitement l'Etat de ne pas vouloir que Paris soit bloqué», jugeant la situation au Canada «inacceptable du point de vue démocratique».

Prochaine étape: Bruxelles

Des manifestants entendent atteindre ensuite Bruxelles pour une «convergence européenne» prévue le 14 février. Les autorités belges ont interdit l'accès de la capitale, faute de demande de leur part.

Vendredi se répandaient aussi des appels à occuper samedi des ronds-points en régions. «Je lance un appel à rejoindre toutes les grandes villes pour les occuper, multipliez les points de rassemblements», a lancé dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux l'un des initiateurs du mouvement, sous le pseudonyme de Rémi Monde.

La préfecture de police de Paris a décrété jeudi l'interdiction dans la capitale de cette mobilisation en raison de «risques de troubles à l'ordre public». Un «dispositif spécifique» a été mis en place «pour empêcher les blocages d'axes routiers, verbaliser et interpeller les contrevenants», qui encourent six mois de prison et 7500 euros d'amende, a indiqué la préfecture.

Les autorités de la capitale, où la gendarmerie a déployé des véhicules blindés dans l'après-midi, ont créé des «fourrières provisoires qui nous permettront avec plusieurs dizaines de véhicules de remorquage de mettre fin à tout blocage», a annoncé le préfet de police Didier Lallement. (mbr/ats)