Vous voulez devenir Miss France? Il faudra apprendre à rapper sur du NTM

Les 29 prétendantes à la couronne Miss France ont commencé «leur formation» avant l’élection, le 11 décembre prochain. Et certains cours sont vraiment... surprenants.

Accéder au titre très convoité de Miss France, c'est tout un programme. Afficher une plastique de rêve et mesurer plus d'1m70 ne suffisent pas. Il faut savoir bien se tenir en société.

C'est pourquoi les 29 candidates s'embarquent avant chaque édition pour un voyage de préparation. Au programme cette année: séances de sport, yoga sur la plage et activités nautiques sur l'île de la Réunion. Mais aussi et surtout: des cours de bonnes manières et d'éloquence.

Premier impératif: se tenir à table

Une Miss France doit notamment avoir l'air distinguée quand elle mange. Vendredi dernier, Jérémy Come, chargé d'enseigner les «bonnes manières» aux candidates depuis six ans, a donné la couleur:

«Fini les kebabs avec vos copains, il va falloir que vous alliez au restaurant avec le préfet»

Bon, ben, ça c'est dit. Le plus indispensable, c'est de savoir faire la conversation. Un conseil?

«Comme aujourd’hui, tout le monde a un portable à la main, n’hésitez pas à chercher des sujets de conversations sur Google discrètement»

Cité par Le Parisien, le conseiller en bonnes manières a même ajouté quelques idées: «Par exemple, l’actualité de la personne ou de la ville, une inauguration d’un théâtre, un fait divers ou un fait marquant. Cela engagera la discussion et vous donnerez l’air d’être concernée, une des premières politesses».

Et maintenant, il faut même savoir rapper

Pour la première fois depuis le début du concours, les participantes ont reçu des cours de diction pour le moins... particuliers.

«Laisse-moi zoom zoom zang dans ta Benz Benz Benz/Girl, quand tu whine ton bumpa, ça m’rend dingue dingue dingue/Laisse-moi zoom zoom zang dans ta Benz Benz Benz/Girl, quand tu whine ton bumpa, ça m’rend dingue dingue dingue...»

Vous avez reconnu? Non?

Mais allons, il s'agit des paroles de «Ma Benz» du groupe de rap français NTM.

Histoire de savoir comment s'exprimer clairement sur scène le jour J, les candidates ont donc dû s'entraîner à clamer en chœur les punchlines de JoeyStarr. On n'ose pas trop se figurer le résultat.

«Le but est de voir comment les filles s’approprient un texte en le réinterprétant à leur façon, je veux développer leurs facultés d’adaptation. Etre une miss France, c’est donner son avis sur tout et son contraire. Cet exercice les y prépare», a expliqué Alexia Laroche-Joubert, la présidente de la société Miss France.

En tout cas, on se réjouit de découvrir les vidéos de ce moment hautement improbable, qui ne seront pas révélées avant le soir de l'élection.