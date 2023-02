Un élève poignarde à mort une prof

Facebook et Instagram ne seront plus gratuits pour tout le monde

La Chine et les Etats-Unis se déchirent

Le torchon brûle entre la Chine et les Etats-Unis. Les deux diplomaties ont profité de la Conférence de Munich sur la sécurité pour asséner leurs meilleures punchlines. Tour des enjeux.

Alors que la date anniversaire du conflit en Ukraine approche, les liens entre la Chine et les Etats-Unis semblent de plus en plus fragilisés. A l'occasion de la conférence sur la sécurité qui s'est tenue à Munich, le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a rencontré, samedi soir, le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les déclarations des uns et des autres n'étaient guère enrobées de l'onguent de la diplomatie.