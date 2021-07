International

France

Les annonces de Macron en 3 points



La France sanctionne les non-vaccinés. Les annonces de Macron en 3 points

Image: sda

Face à la recrudescence de la pandémie, la France serre la vis et introduit de nouvelles mesures visant les personnes non vaccinées. Tour d'horizon.

L'objectif d'Emmanuel Macron est clair: «faire porter les restrictions sur les non-vaccinés plutôt que sur tous». Une phrase qui résume les nouvelles mesures annoncées lundi soir par le président français lors de son allocution.

«Il faut vacciner un maximum de personnes cet été. Nous devons aller vers la vaccination de tous les Français»

Vaccination obligatoire pour les soignants

Les soignants et personnels non soignants des hôpitaux n'auront bientôt plus le choix. D'ici le 15 septembre, ils devront se faire vacciner contre le Covid-19.

Après cette date, des contrôles seront menés, et ceux qui n’auront pas respecté l’obligation vaccinale seront sanctionnés. Le chef d'Etat a précisé que, pour l'instant, la vaccination ne sera pas obligatoire pour le grand public.

Usage du pass sanitaire étendu

Equivalent français du certificat Covid suisse, le pass sanitaire sert actuellement à voyager dans l’Union européenne ou à entrer en discothèque. Son usage sera élargi en deux étapes:

A partir du 21 juillet, le pass sanitaire sera nécessaire dans les «lieux de loisirs et de culture» rassemblant plus de 50 personnes. A partir de début août, il s'appliquera dans les cafés, les restaurants, les parcs d’attraction, les centres commerciaux, les avions, les trains et cars pour les longs trajets.

En clair, résume le Parisien: il faudra être vacciné ou testé négatif pour y accéder. Cette règle concerne toute personne âgée de plus de 12 ans.

Contrôles aux frontières renforcés

A partir de cette semaine, les contrôles aux frontières seront renforcés pour les ressortissants en provenance des pays à risque, avec un isolement contraint pour les voyageurs non-vaccinés.

Image: gouvernement.fr

Les territoires actuellement classés en rouge comprennent essentiellement l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Asie, ainsi que le Royaume-Uni. Pas de danger pour la Suisse.

Ces nouvelles règles vont-elles pousser tous les Français à se faire piquer? Ce n'est pas certain. Pourtant, depuis l'allocution du président, 17 000 nouveaux rendez-vous sont pris chaque minute sur Doctolib. (asi)

Une année de Covid-19, retour en images 1 / 13 Une année de Covid-19, retour en images source: sda / alessandro crinari Plus d'articles sur le Covid Les Anglais pourront choisir de porter le masque ou non, malgré le variant Delta Link zum Artikel La Russie bat (encore) un nouveau record de contamination au Covid Link zum Artikel Le personnel de soins réticent au vaccin? Les EMS répondent Link zum Artikel Nouvelles restrictions en Espagne +++ Suisse: 8 hospitalisations en 72h Link zum Artikel