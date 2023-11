Neuf interpellations après le meurtre d'un jeune de 16 ans

Dans la nuit de samedi, une dizaine de jeunes ont tenté de s'introduire dans la salle communale à Crépol (Drôme). Image: x

Mortellement blessé par un coup de couteau samedi soir, le jeune Thomas a rendu son dernier souffle alors que les secours l'emmenaient vers un hôpital de Lyon.

En France, neuf personnes ont été interpellées dans le cadre de l'enquête ouverte après la mort de Thomas, 16 ans, lors d'une fête communale à Crépol. Le principal suspect est âgé de 20 ans et est de «nationalité française», a indiqué le procureur de Valence mardi.

«Formellement désigné comme auteur du coup de couteau mortel», le jeune homme habite «le centre» de Romans-sur-Isère et «non le quartier de la Monnaie», a précisé Laurent de Caigny dans un communiqué.

Lui et six autres personnes originaires de la Drôme, étroitement surveillées «dès lundi», alors qu'ils fuyaient leur domicile, ont été interpellés à Toulouse:

«Parmi eux pourraient se trouver des individus directement impliqués dans les faits. Deux autres suspects ont également été interpellés mardi en fin d'après-midi à Romans-sur-Isère.» Déclaration du procureur

Au total, neuf personnes ont été placées en garde à vue, résume le parquet. De nombreux messages ciblant «la racaille des cités» circulent depuis dimanche sur les comptes de l'ultradroite.

Vigile blessé

Selon les éléments communiqués par le parquet, dans la nuit de samedi à dimanche, une dizaine de jeunes ont tenté de s'introduire dans la salle communale où se tenait un bal sur invitation. L'un d'eux a blessé d'un coup de couteau un vigile qui tentait de le bloquer, des participants inscrits à la soirée sont alors intervenus en soutien et s'est ensuivie une rixe à l'extérieur du bâtiment.

Outre le décès du jeune homme, les violences ont fait huit blessés dont deux jeunes de 28 et 23 ans hospitalisés dans un état d'urgence absolue. Leur pronostic vital n'est plus engagé, selon une source proche du dossier.

La section de recherche de Grenoble et le groupement de gendarmerie de la Drôme poursuivent leurs investigations pour identifier et interpeller d'autres suspects éventuels dans le cadre de l'enquête pour «meurtre» et «tentatives de meurtre en bande organisée». (ats/ch)