International

France

Damiel Tarel, le «gifleur» de Macron, est déjà jugé aujourd'hui



Damiel Tarel, le «gifleur» de Macron, est déjà jugé aujourd'hui

Image: Twitter

Deux jours après les faits, l'homme qui a giflé le président de la république est jugé le 10 juin en comparution immédiate. Il encourt jusqu'à trois ans de prison et 45 000 euros d'amende.

Il est accusé de «violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique». Damiel Tarel, 28 ans, est jugé ce jeudi en comparution immédiate.

Le jeune homme a giflé Emmanuel Macron lors de son déplacement dans la Drôme, ce mardi. Il a été immédiatement interpellé avec une autre personne. Il s'agit de son camarade Arthur C., qui doit répondre des infractions en lien avec les armes détenues illégalement trouvées à son domicile.

Mais que risque-t-il? Il n’y a pas d’infraction de violence spécifique au chef de l’État, explique Ouest France. Les «violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique» sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, indique l’article 222-13 du Code pénal. Il s’agit de la peine maximale encourue mais c’est la justice qui appréciera la sanction si des poursuites sont engagées.

«Préméditation pas retenue»

Lors de son audition, Tarel a reconnu «avoir porté un coup au chef de l'État et avoir prononcé des paroles dénonçant la politique», écrit BFMTV.

Le flou demeure quant aux motivations du jeune homme. Les auditions des témoins et de sa compagne n'ont rien donné en ce sens, a affirmé le procureur de la république Alex Perrin. A l'heure actuelle, «la préméditation n'est pas retenue».

Le gifleur a affirmé avoir «agi d'instinct et sans réfléchir pour exprimer son mécontentement». Passionné d'histoire médiévale, l'homme suit des comptes et des personnalités d'extrême droite sur les réseaux sociaux et, avant de passer à l'acte, il a prononcé un slogan royaliste. Malgré cela, il dit être «d'aucun parti ni militantisme exprimé». (asi)

Plus d'articles «Actu» Les Suisses ne veulent pas des initiatives écolos, mais sont pour la loi Covid Link zum Artikel A Tulsa, Biden panse les plaies de l'histoire des Etats-unis Link zum Artikel Comment les profs parlent-ils d'Hitler à leurs élèves? Link zum Artikel Le moustique tigre est là (mais on peut s'en débarrasser) Link zum Artikel