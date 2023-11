La Fance se prépare à affronter la tempête Ciaran

Le ministre de l'Intérieur avait par ailleurs annoncé que 3200 pompiers seront mobilisés dans les quatre départements bretons (Côtes-d'Armor, Ille-et-Vilaine, Finistère et Morbihan) ainsi que la Manche et la Loire-Atlantique. (sda/ats/afp)

Les trois départements les plus exposés aux vents violents resteront en vigilance rouge, le niveau le plus élevé, jusqu'à jeudi 10h.

A partir de jeudi minuit, 3 départements français sont placés en vigilance rouge et 17 autres en vigilance orange à cause de tempête Ciaran. Vents violents et pluies avec risque d'inondations sont attendus.

«J’ai un petit-fils de 19 ans et un fils de 28 ans dans l'armée. On est inquiet»

Un rapport secret suggère un nettoyage ethnique à Gaza

Un document, émanant du ministère israélien du renseignement, conseille au gouvernement de vider la bande de Gaza et de déplacer définitivement sa population en Egypte. Netanyahou confirme l'existence du document, mais botte en touche.

Une bombe parmi d'autres. Sauf que celle-ci n'a pas été armée pour tuer, mais dans le but de déporter en masse. Le 13 octobre dernier, le ministère du Renseignement a laissé s'échapper un secret d'Etat. Un ministère qui est plus volontiers un organisme de conseil stratégique pour le pouvoir et l'armée, qu'un véritable ministère, et fonctionnant un peu comme le Bureau du directeur du renseignement national aux Etats-Unis.