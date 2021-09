«Faut relativiser», le gifleur de Macron revient sur son geste

Damien Tarel, tristement connu pour avoir giflé le président français, était l'invité de Touche pas à mon poste lundi soir. Il est revenu sur les raisons qui ont motivé son geste. Spoiler: il ne regrette rien.

Le 8 juin dernier, une vidéo postée sur Twitter fait le tour du globe. On y voit Emmanuel Macron, en visite dans la Drôme, se faire gifler par un homme criant le slogan royaliste «Montjoie Saint Denis».

Trois mois après les faits, l'homme au nom de Damien Tarel est sorti de prison. A cette occasion, il s'est exprimé lundi soir sur le plateau de Cyril Hanouna.

Autour de la table des chroniqueurs, les questions fusent. D'abord, que s'est-il passé dans la tête du jeune homme pour commettre un tel acte? L'homme explique avoir ressenti de la colère et de l'indignation en voyant que tous les Gilets jaunes avaient été exfiltré par la police du chemin du Président.