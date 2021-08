International

En France, le pass sanitaire sera obligatoire pour certains salariés



Le gouvernement du président Emmanuel Macron annonce que certains employeurs vont devoir vérifier la validité des «pass sanitaires» de leur personnel.

L'instauration du «pass» sanitaire franchit lundi une nouvelle étape en France pour lutter contre le coronavirus. Il devient obligatoire au travail pour les salariés en contact avec le public dans les restaurants, les cinémas, les musées ou encore les trains grandes lignes.

«Nous promettons une semaine de souplesse, de pédagogie, de rodage, de tolérance. Mais il y aura évidemment des sanctions ensuite.»

Jusqu'au 15 novembre, les employeurs devront vérifier la validité des «pass» sanitaires de leur personnel. Cette obligation concerne aussi les bénévoles intervenant dans tous «les lieux, établissements, services ou événements» listés par le ministère français du travail, notamment:

Les bars;

Les théâtres;

Les cars ou avions interrégionaux;

Les parcs d'attractions, zoos, foires;

Certains centres commerciaux.

Jusqu'à la suspension sans solde

À partir du 30 septembre, les salariés mineurs, y compris les apprentis, devront aussi être à jour. Le «pass» sanitaire est validé par un schéma vaccinal complet, un test négatif datant de moins de 72 heures ou une attestation de rétablissement du Covid-19.

Les salariés dépourvus de ce sésame pourront prendre des congés, télétravailler, être affectés à un poste ne nécessitant de «pass» sanitaire ou être suspendus sans solde.

Selon la direction générale de la santé dimanche, plus de 48 millions de Français ont reçu au moins une dose de vaccin contre le coronavirus (71.8% de la population totale) et plus de 43.5 millions (64.6%) bénéficient d'un schéma vaccinal complet. (ats/jch)

