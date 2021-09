International

C'est officiel, il y a un champion d'Europe de la coupe mulet



C'est officiel, la coupe mulet à son champion d'Europe

La compétition s'est déroulé dans un village de la Creuse, en France. Petit voyage dans cet univers particulier.

«Le mulet, c'est une façon de voir la vie»: le temps d'une journée, le village de Chéniers, dans le Département de la Creuse en France, s'est imposé samedi comme la capitale européenne de la coupe mulet. Ce style capillaire audacieux – cheveux courts dessus et longs derrière – a été popularisé dans les années 80. Quelques exemples (le champion est parmi eux) 👇





À Chéniers (Creuse), le Belge surnommé «El Gueu» est le nouveau champion d'Europe de coupe mulethttps://t.co/QRx8thQGVt pic.twitter.com/7YaoCA0Pi0 — Bob le Centriste 🕯🇪🇺 (@BobLeCentriste) September 5, 2021

Mais pourquoi diantre rassembler tous ces mulets?



Pour les organisateurs de la deuxième édition du «championnat d'Europe de la coupe mulet», qui a rassemblé 500 personnes, jauge Covid-19 oblige, tout est parti d'une blague.

«Pour rire, un ami a dit un jour à un autre ami déprimé qu'il avait une tête à coupe mulet. De là est née l'idée d'en créer un événement. Comme on a vu qu'il y avait eu un championnat d'Europe en Belgique en 2019, on s'est dit pourquoi pas chez nous?»

Le mulet, un état d'esprit et pas qu'un truc de Belges

Les initiateurs de la première édition belge, comme Isabelle Bierlaire, étaient parmi les festivaliers. «J'en ai des frissons, je retrouve vraiment ici l'esprit qu'il y avait chez nous. On les a un peu aidés à organiser», dit-elle.

D'autres Belges avaient fait le déplacement. A l'image d'Hubert, chaussettes aux couleurs du drapeau belge, cheveux blonds et mulet parfaitement peigné en arrière:

«Je suis venu de Mouscron avec cinq amis. Ça fait un an et demi qu'on a tous une coupe mulet. C'est vraiment un état d'esprit, celui de l'autodérision. Finalement, ça ressemble à l'état d'esprit belge. Je le retrouve ici. Il y a de la musique, on boit des bières et on ne se prend pas au sérieux»

Sur place, les rares personnes arrivées sans la coupe de circonstance pouvaient se faire minutieusement sculpter les cheveux dans un stand de coiffure spécial mulet. Comme ce jeune Portugais, qui raconte: «J'étais aux Pays-Bas et je voulais rejoindre ma famille à Porto en vélo. Sur le trajet, quelqu'un m'a parlé de ce championnat. J'ai trouvé l'idée super alors on est parti ensemble en vélo!».

Pour les festivaliers, la coupe mulet dépasse la simple apparence physique: «On s'en fout du regard des autres, de la mode. Il n'y a pas de look type à avoir. Que ce soit la couleur de peau, le genre, les vêtements, la coupe de cheveux, on veut que tout le monde soit perçu de la même façon», lâche Julian, 33 ans, bière à la main, lunettes de soleil sur le nez et mulet brun:

«Et ici c'est un peu l'apothéose, on est tous d'accord. C'est le paradis des mulets!»

Un vrai championnat de mulets

Une centaine de «mulots» étaient candidats pour succéder à Gauthier Istin. «Cette année, je préfère laisser ma place, explique-t-il. Mais j'ai glissé quelques bouts de mes cheveux dans le trophée. J'espère que le prochain en fera de même».

Parmi les prétendants, «LeBouseuh», influenceur aux près de 4 millions d'abonnés sur Youtube, a fait vivre la journée sur ses réseaux sociaux. Jeudi, il avait mis en scène ses préparatifs capillaires dans une vidéo aux plus de 500 000 vues. Quand on parle d'auto-dérision, sélection 👇

Complètement prêt pour la compétition de mulet samedi 🔥🥲 pic.twitter.com/PugzqBLrSO — LeVraiBouseuh (@LeBouseuh) September 2, 2021

Nouvel épreuve olympique au championnat de mulet : le lancer de mules mdr pic.twitter.com/aoggZaV7rA — LeVraiBouseuh (@LeBouseuh) September 4, 2021

Même dégarni y’a aussi de la concurrence 😭😂👴🏻 pic.twitter.com/T1Uw5qxx4U — LeVraiBouseuh (@LeBouseuh) September 4, 2021

Mais alors c'est qui le champion du mulet?

Après le défilé des candidats, le nouveau champion d'Europe a été élu à l'applaudimètre. Et c'est le Belge Nicolas Vanderkelen qui l'a emporté grâce à un long mulet brun frisé. Ce corpulent routier est un adepte du mulet depuis 20 ans. C'est lui 👇.

Nicolas Vanderkelen, the champion of the 2021 Mullet Cup, poses for pictures



Photograph: Guillaume Souvant/AFP/Getty Images pic.twitter.com/BKKR4ZQNrX — Abbasi 💎 عباسي (@MohammedAbbasi) September 6, 2021

Pour les organisateurs, le pari est réussi, malgré le contexte sanitaire. «Tout le monde a l'air content, c'est le principal», se réjouit Johan Detour. «On compte bien réitérer l'expérience l'année prochaine en partenariat avec les collègues belges».

Voilà en vidéo à quoi ressemblait cette manif' de mulets 👇 Vidéo: YouTube/euronews (en français)

(jah/ats)

