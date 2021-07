5 options de la mise à jour Iphone (spoiler: il y a des femmes à barbe)

La prochaine mise à jour d'Apple, accessible sur Iphone et Ipad, sera disponible la semaine du 26 avril. Elle promet des changements bien cool, comme le Face ID compatible avec le masque, et des émojis plus étonnants que jamais.

Vous avez déjà réussi à déverrouiller votre Iphone grâce au Face ID tout en portant votre masque? Evidemment que non. La fonctionnalité la plus appréciée des passionnés d'Apple ne marche en effet que si les yeux, le nez et la forme du visage complet sont visibles à l'écran. Compliqué en cette période de pandémie. Résultat, depuis plus d'un an, les utilisateurs d’Iphone doivent systématiquement taper leur code pour accéder aux applis de leur téléphone.

Mais ça, c'était avant. Apple s'adapte à …