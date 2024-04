La famille séjournait à Biscarrosse depuis quelques jours, selon une source proche de la mairie et relayée par Le Parisien. L'aire d'accueil des gens du voyage, située sur la D652 en direction de Parentis-en-Born, n'aurait pas été récemment associée à des incidents de violence, d'après la même source.

L'artiste aurait été découvert conscient autour de 5h30, par les secouristes, hors de sa caravane. Selon le musicien, il s'agit «d'un accident domestique». En effet, l'arme – de type inconnu pour l'instant – aurait été achetée, la veille, sur une brocante. L’accident serait dû, selon l'artiste, a une mauvaise manipulation de sa part, rapport Le Parisien . Sur place, une vingtaine de personnes ont d’abord affirmé qu’il ne s’était rien passé et ont refusé de donner davantage d'infos aux forces de l'ordre.

Le chanteur de 27 ans a été touché à la poitrine après un coup de feu. Il a été transporté à l'hôpital de Bordeaux. Son pronostic vital a un temps été engagé, mais ne l'est plus.

Le chanteur français a été blessé par balle à la poitrine dans la nuit de dimanche à lundi. Il a été hospitalisé et son pronostic vital n'est plus engagé. L’incident serait la conséquence d’une mauvaise manipulation de l’arme de sa part.

