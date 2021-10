«Je suis reconnaissant d'avoir eu la chance de connaître cet homme gentil et doux. Ces dernières années, James et moi avons travaillé les deux pour divers événements liés à «Friends» et je suis très reconnaissante pour le temps que nous avons passé ensemble. Je suis très triste d'apprendre son décès et mes pensées vont à ses proches en ce moment. #jamesmichaeltyler»