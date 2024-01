La deuxième plainte visant Depardieu classée

Dans le viseur: une vidéo inédite tournée en 2018 lors d'un voyage avec l'écrivain Yann Moix en Corée du Nord, où l'on entend Gérard Depardieu faire des gestes et des bruits de gorge mimant l'acte sexuel et tenir des propos qui ont choqué.

Hélène Darras n'était pas joignable dans l'immédiat. Les avocats du géant du cinéma français non plus.

Ron DeSantis «out»: la prochaine étape des primaires sera un désastre

Alors que Ron DeSantis vient d'abandonner la course à la présidence, l'ambiance est mortifère au New Hampshire. L'étape de mardi reste cruciale, mais les débats TV ont été annulés et, en coulisses, la «ferveur a disparu, tout est déjà mort». Même chez Nikki Haley, désormais seule à pouvoir créer la surprise face à Trump le bulldozer.

Sur le papier, le New Hampshire est une étape capitale. Mardi soir, on saura si Donald Trump est inexorablement l'unique candidat crédible à envoyer à Washington. Face à lui, Nikki Haley a encore toutes ses chances de frôler le milliardaire du bout des doigts, même si Ron DeSantis s'est rallié à Trump après avoir abandonné la course à la Maison-Blanche, dimanche. Le retrait du gouverneur de Floride juste avant la primaire du New Hampshire reste une surprise, même si le moisi rongeait sa campagne depuis de longs mois.