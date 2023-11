L'hôpital Al-Shifa de la ville de Gaza est submergé par les blessés (ici le 23 octobre 2023) et les civils qui cherchent un refuge. Image: AP

Cet hôpital de Gaza cache les sombres secrets du Hamas

L'hôpital Al-Shifa de la ville de Gaza fait partie des centres de soin les plus importants de la région. Tandis que les médecins s'occupent de la santé de la population civile, le Hamas aurait installé son centre de commandement sous les bâtiments de l'établissement hospitalier.

Natasha Hähni / ch media

Plus de «International»

Mohammed Ghonim travaille comme médecin aux urgences de l'hôpital Al-Shifa de la ville de Gaza. Cela fait 20 jours qu'il n'a pas quitté son lieu de travail. Chaque jour, la situation s'empire. Le jeune médecin âgé de 28 ans raconte:

«Je n'ai jamais vu autant de victimes, autant de blessures graves en même temps»

Il dit que les patients doivent souvent être traités dans les couloirs et au sol, tant l'hôpital est surpeuplé. Outre les blessés, de nombreux civils chercheraient également refuge dans l'enceinte de l'hôpital.

👉 Notre direct sur l'attaque du Hamas contre Israël 👈

Mais comme l'armée israélienne l'a annoncé la semaine passée, les terroristes du Hamas fréquentent aussi le principal hôpital de la bande de Gaza. «Nous avons des preuves concrètes que des centaines de terroristes ont afflué vers l'hôpital pour s'y cacher après les massacres du 7 octobre», a déclaré le contre-amiral Daniel Hagari, principal porte-parole de l'armée israélienne.

Une présence dangereuse pour l'hôpital

En réaction à l'attaque terroriste du Hamas contre Israël, au cours de laquelle au moins 1400 personnes ont été tuées et plus de 200 emmenées en otage à Gaza, Israël bombarde presque continuellement des cibles du Hamas. Selon l'armée israélienne, son objectif est de détruire l'infrastructure militaire et les entrepôts d'armes du Hamas. Problème:

«Le Hamas a transformé des hôpitaux en centres de commandement et de contrôle ainsi qu'en cachettes pour les terroristes et les commandants du Hamas» Daniel Hagari, contre-amiral et principal porte-parole de l'armée israélienne

L'hôpital Al-Shifa serait notamment utilisé pour dissimuler des postes de commandement et des points d'accès au vaste réseau de tunnels sous la bande de Gaza. Daniel Hagari accuse le Hamas d'utiliser l'hôpital, avec ses 1500 lits et ses quelque 4000 employés, comme bouclier humain. Comme de nombreux civils à Gaza, le jeune médecin ne s'exprime pas sur les affaires liées au Hamas.

Comme le dit Mohammed Ghonim, l'hôpital n'a pour l'instant pas été attaqué par des roquettes israéliennes. «Le département de la santé nous a toutefois avertis que cela pourrait encore arriver». Le porte-parole militaire israélien a confirmé:

«Si des installations médicales sont utilisées à des fins terroristes, elles peuvent perdre leur protection contre les attaques en vertu du droit international».

Pénurie d'eau, de carburant et d'analgésiques

Depuis le 7 octobre, Israël a imposé un blocus presque impénétrable à la bande de Gaza. Les plus de deux millions de personnes qui y vivent manquent donc de nourriture, d'eau et de médicaments – une pénurie qui se fait également sentir à l'hôpital Al-Shifa. Outre la place, ce sont surtout les équipements médicaux, l'eau et le carburant pour les générateurs qui manquent, raconte le médecin Mohammed Ghonim.

Bien que de l'aide humanitaire ait pu atteindre la bande de Gaza ces derniers jours, Israël continue de bloquer les livraisons de carburant au motif qu'elles pourraient être volées et utilisées par le Hamas à des fins militaires. De plus, Israël affirme que le Hamas stocke des centaines de milliers de litres de diesel et refuse juste de les distribuer.

Pour l'instant, l'hôpital Al-Shifa dispose encore de l'électricité. Image: EPA

Une panne des générateurs aurait de graves conséquences au sein de l'hôpital: «Nous ne pourrions alors plus faire d'opérations et les stations d'oxygène ne pourraient plus fonctionner», explique le jeune médecin. Le système d'eau potable est récemment tombé en panne:

«Depuis, nous nous lavons avec de l'eau salée, qui n'est en fait pas adaptée à la consommation humaine» Mohammed Ghonim, médecin à l'hôpital Al-Shifa de la ville de Gaza

Les analgésiques font également défaut. Selon le médecin, il est déjà arrivé, ces derniers jours, qu'une amputation doive être effectuée sans analgésique. «Pouvez-vous imaginer une telle chose?», demande Mohammed Ghonim.

Le travail laisse des marques

Les nombreuses souffrances, la surcharge de travail et le manque de matériel lui donnent souvent un sentiment d'impuissance, raconte le médecin par message audio. Par exemple, lorsqu'il a vu un fils mourir sous les yeux de son père. «Il avait déjà subi plusieurs amputations. Nous ne pouvions plus rien faire pour lui». Régulièrement, des proches de collègues sont également amenés à l'hôpital – parfois gravement blessés ou morts.

L'ancien professeur de lycée de Mohammed Ghonim et sa fille ont été récemment admis à l'hôpital. «Les deux sont morts, j'ai dû organiser les sacs mortuaires», se souvient-il. Des scènes qui l'ont marqué:

«J'ai déjà voulu plusieurs fois prendre un moment pour pleurer. Mais je n'ai pas le temps pour ça» Mohammed Ghonim, médecin à l'hôpital Al-Shifa de la ville de Gaza

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci