Cette unité spéciale traque les commandos du Hamas

Des soldats israéliens en pleine opération dans un immeuble de Gaza, le 16 novembre dernier. Image: www.imago-images.de

Comment la mystérieuse «unité 504» traque le Hamas

Israël recherche encore et toujours les planques du Hamas dans la bande de Gaza. Pour les débusquer, elle emploie une formation militaire très spéciale.

Selon des sources militaires, une unité spéciale de l'armée israélienne (Tsahal) jouerait un rôle important dans les frappes contre le Hamas à Gaza - sans utiliser elle-même d'armes. L'«unité 504» est en quelque sorte la version militaire des services secrets israéliens du Mossad. La tâche principale des forces spéciales doit être la recherche de terroristes du Hamas à Gaza. Comme le rapporte le Jerusalem Post, ce sont principalement des Palestiniens qui sont interrogés dans ce cadre.

Les spécialistes tentent d'obtenir des informations fiables sur le lieu où se trouvent les dirigeants du Hamas et sur l'infrastructure du groupe terroriste. Ils ont envoyé des espions, mais aussi des spécialistes de l'interrogatoire. Le nombre de membres de l'unité est tenu secret. Les informations à leur sujet sont rares, mais Tsahal a publié quelques données sur les forces spéciales. Des membres de l'unité israélienne auraient donné aux journalistes militaires un aperçu du travail de l'unité après la fin des interrogatoires et auraient également publié des vidéos.

Les gens identifiés comme membres du Hamas sont donc emmenés dans des salles d'interrogatoire secrètes et interrogés sur des détails concernant l'organisation terroriste. Ainsi, un homme aurait déclaré avoir vu 80 à 100 membres du Hamas à l'hôpital Al-Shifa. Ils étaient en partie habillés en personnel médical, aurait-il raconté lors des interrogatoires.

Les informations recueillies par les services secrets militaires sont importantes pour les décisions de l'armée. C'est ainsi que l'on aurait appris, sur la base des interrogatoires, que des roquettes avaient été transportées à l'hôpital enveloppées dans des couvertures ou que l'on aurait découvert des entrées de tunnel.

Le point noir? Il n'est pas possible de déterminer dans quelles circonstances les prisonniers ont été interrogés et dans quelle mesure ils ont... volontairement révélé des informations. Les seules informations viennent, dans ce contexte, de Tsahal.

Déjà utilisés en Syrie et au Liban

Selon les rapports, l'unité 504 aurait ouvert son propre quartier général à Gaza et mis en place un groupe qui s'occupe uniquement d'informations sur la région et surveille la frontière sud d'Israël. La taille de l'unité aurait doublé et des réservistes spécialement formés en feraient également partie.

L'unité n'a rien de nouveau. Elle a été fondée dès 1948 sous le nom de «Modin 10». Elle a ensuite été fusionnée avec d'autres formations similaires et a reçu le nom d'«unité 504».

Avant les attaques du Hamas, les services de renseignement militaire s'étaient en grande partie occupés du Liban, de la Syrie et d'autres pays arabes. L'«unité 504» aurait notamment aidé des milices syriennes en leur fournissant du matériel médical sur le plateau du Golan.

500 arrestations depuis les attaques du Hamas

Depuis les attaques terroristes du Hamas le 7 octobre, l'unité a arrêté et interrogé 500 terroristes présumés et un commandant de haut rang de l'«unité 504» l'assure, depuis qu'Israël a lancé une contre-offensive:

«Nous avons arrêté plus de 300 terroristes dans le cadre de l'invasion, qui ont été emmenés en Israël pour un interrogatoire prolongé»

Selon Tsahal, les indications fournies par l'«unité 504» auraient conduit à 100 attaques contre des cibles soupçonnées d'abriter des terroristes du Hamas.

«Les informations tirées de l'interrogatoire de ces prisonniers ont été d'une valeur énorme, ont conduit à l'élimination d'autres terroristes et à l'amélioration de la sécurité de nos forces armées.»

Beaucoup de renseignements de la part de la population

Il y aurait – selon ses dires – également de nombreux appels de la population palestinienne qui donneraient des indications sur le Hamas.

«Nous avons reçu des milliers d'appels de collaborateurs, d'une ampleur jamais vue dans cette unité. Il est évident que les habitants de la bande de Gaza ne sont pas satisfaits du comportement barbare du Hamas. Le citoyen lambda comprend que le Hamas fait vivre aux habitants de la bande de Gaza une catastrophe dont ils auront du mal à se remettre.» Un haut responsable de l'unité 504, cité dans la déclaration de Tsahal.

Dans le contexte, il est difficile de savoir ce qui est de l'ordre de la propagande ou de la vérité. Toujours est-il que des dizaines d'agents arabophones ont alors été envoyés pour interroger les suspects. Ces derniers seraient interrogés sur place ou emmenés en Israël.

Un appareil high-tech pour le combat urbain

L'unité est également très avancée sur le plan technologique. Elle aurait ainsi développé un appareil permettant aux soldats d'obtenir une vue panoramique virtuelle. Elle est employée afin de mieux s'orienter dans les rues de Gaza lors des combats urbains. Les vidéos du programme ont été tournées sur place par des espions de l'«unité 504».

Enfin, c'est également l'«Unité 504» qui a demandé à des dizaines de milliers de Palestiniens de quitter la ville de Gaza et de se diriger vers le sud. Dix millions de messages électroniques ont été envoyés, 30 000 appels téléphoniques ont été passés et des campagnes ont été organisées sur les médias sociaux.

Soldats israéliens dans un centre téléphonique (image d'illustration). Image: imago

Israël a mené des contre-attaques massives après les attaques du Hamas contre des colonies israéliennes dans la bande de Gaza le 7 octobre. L'objectif déclaré du gouvernement israélien est de détruire le groupe terroriste Hamas qui avait fait 1200 victimes ce jour-là, en grande majorité des civils, ont été tuées. Plus de 14 000 personnes ont été tuées dans les bombardements israéliens, dont plus de 5800 enfants, selon le gouvernement du Hamas.

La situation à Gaza s'est considérablement détériorée pour la population civile depuis les attaques. Le Hamas est accusé d'utiliser les hôpitaux et les écoles comme boucliers et de ne pas libérer les biens essentiels, comme les réserves de diesel. Israël a demandé aux habitants de Gaza de se réfugier dans le sud de la bande de Gaza en raison des opérations de guerre.

D'après l'ONU, près de 1,7 million des 2,4 millions d'habitants a été déplacé par la guerre dans la bande de Gaza, soumise depuis le 9 octobre par Israël à un «siège total». L'aide humanitaire, dont l'entrée est soumise au feu vert d'Israël, arrive au compte-gouttes via l'Egypte, en quantité insuffisante, selon l'ONU.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)