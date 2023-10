Les manifestations pro-palestiniennes se multiplient dans le monde

Vidéo: watson

Les manifs pro-palestiniennes se multiplient parfois malgré les interdits

Genève, Copenhague, Amsterdam,Paris, Londres… Les manifestations pro-palestiniennes se sont multipliées dans les grandes villes occidentales.

Plus de «International»

Ils sont des milliers à marcher ensemble dans les rues des grandes villes du monde afin de soutenir le sort des Palestiniens actuellement pris au piège entre le blocus israélien, les bombardements et le Hamas.

Des rassemblements émergent un peu partout en Europe, à Londres, à Paris, Copenhague, Amsterdam et même en Genève. Dans la cité de Calvin, ils étaient près de 6000 à arpenter les rues derrière la banderole «Libérez la Palestine». Depuis samedi dernier, la violence de l’attaque-surprise du Hamas en Israël avait surtout porté l’attention sur le sort des Israéliens tués ou capturés. Cependant la riposte de l’Etat hébreu et les conditions des Gazaouis ont suscité de nombreux soutiens pro-palestiniens dans les rues.

En France, bien qu’interdit par un arrêté du préfet de police, des manifestations ont lieu dans plusieurs villes. Un recours a été déposé devant le Conseil d’Etat demandant la suspension de l’interdiction des manifestations.

A Londres, les manifestants ont été autorisés à déambuler. Des milliers de pro-palestiniens étaient réunis dans la capitale anglaise. D’autres villes du Royaume-Uni ont également été le théâtre de rassemblement, comme Manchester ou Édimbourg.



Les étendards rouge, noir, blanc et vert étaient également de sortie à Copenhague. Près d’un millier de manifestants ont marché vers la place de l’hôtel de ville de la capitale danoise. Aux Pays-Bas, les manifestants ont transformé la place centrale d’Amsterdam en une mer de drapeaux palestiniens et de pancartes. Trois avions ont survolé la place avec des messages «Love Humus, not Hamas», «Make falafel, not war» et «Shalom, Salam», le mot «paix» en hébreu et en arabe respectivement.



Des manifestations similaires ont eu lieu au cours du week-end dans d'autres grandes villes occidentales, notamment aux Etats-Unis. Des dizaines de milliers de personnes venant de nombreux pays arabes et musulmans ont également manifesté en soutien aux Palestiniens. (sbo)

Vidéo: watson