Google teste «Bard», sa propre version de ChatGPT

A l'image de ChatGPT, les robots conversationnels fascinent autant qu'ils inquiètent, entre outils susceptibles d'épargner aux humains des tâches fastidieuses et menace pour de nombreux emplois dont ils pourraient remettre en cause l'utilité. (ats/jch)

«Pour l'instant, l'utilisation du logiciel va être limitée à des testeurs de confiance, avant de le rendre plus largement disponible dans les semaines à venir»

Déjà partenaire d'Open AI, le créateur de ChatGPT, Microsoft a annoncé fin janvier qu'il allait investir «plusieurs milliards de dollars» pour étendre leur collaboration, après avoir réalisé deux investissements en 2019 et en 2021.

Si l'intelligence artificielle est omniprésente dans le secteur technologique et au-delà depuis des années, voire des décennies, la sortie de ChatGPT en novembre a fait évoluer la vision du grand public sur ses capacités.

de Thierry Poibeau / the conversation

«Bard a pour ambition de combiner l'étendue des connaissances du monde avec la puissance, l'intelligence et la créativité de nos grands modèles de langage»

Microsoft, Alphabet (la maison mère de Google), mais aussi Meta et Amazon font partie des acteurs les plus importants de l'intelligence artificielle, technologie à laquelle ils consacrent des investissements colossaux.

