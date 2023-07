Cet été pourrait être chaotique pour les aéroports. Image: KEYSTONE

Pourquoi un tiers des vols pourraient être annulés ou retardés cet été

Un vol sur trois cet été pourrait être touché par une grève. C'est du moins ce qu'annonce le contrôle aérien européen. Cela causerait de nombreux retards et annulations.

Plus de «International»

Un article de

L'été est la saison des voyages. Mais ceux-ci pourraient se compliquer dans les semaines à venir. Le contrôle aérien européen Eurocontrol annonce qu'un syndicat menace de se mettre en grève, ce qui pourrait entraîner de nombreuses annulations et retards. Jusqu'à un tiers de tous les vols européens en juillet et août pourraient être touchés, explique The Times.

Les contrôleurs aériens envisagent de cesser le travail. La raison? Des discussions sur le manque de personnel et les salaires qui n'ont abouti à rien.

On ne sait pas encore quand les grèves auront lieu ni quels vols pourraient être touchés. Les faits devraient être communiqués dans les jours à venir. The Times cite toutefois une source du secteur selon laquelle les retards et les annulations pourraient concerner jusqu'à 12 600 vols dans toute l'Europe.

«En cas de grève généralisée, au moins 20 à 30% des vols seraient retardés»

«Ce sont des chiffres élevés.» Chaque jour, pendant les mois d'été, environ 33 000 vols sont traités par Eurocontrol. En cas de grève des contrôleurs aériens, il n'y aurait, selon cette même source, «pas de plan d'urgence».

Les grèves pourraient donc entraîner des embouteillages, en particulier sur les lignes très fréquentées comme celles vers le Royaume-Uni, la France, la Grèce, la Pologne ou la Croatie, prévient-on.

Les premières compagnies aériennes ont déjà réagi à ces annonces. Une porte-parole de SAS en Suède a déclaré au portail norvégien tv2.no:

«Nous nous concentrons pleinement sur la garantie que les voyageurs arrivent et repartent en toute sécurité de leurs destinations estivales»

En janvier 2023, Eurocontrol avait déjà mis en garde contre «d'énormes défis» dans l'espace aérien européen. Le manque de personnel, les grèves et les congestions étaient alors cités comme des causes possibles de futurs problèmes.

En 2022, Eurocontrol a surveillé environ 9,3 millions de vols au-dessus de l'Europe, soit environ 1,8 million de moins qu'avant la pandémie du Covid-19.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)