International

Greta Thunberg

Greta Thuberg: Ce qui se cache derrière la photo pour le Guardian



Ce qui se cache derrière la photo choc de Greta

Le cliché de la plus célèbre des activiste climatiques, paru dans le nouveau magazine du Guardian, est spectaculaire. Il en dit long sur le combat mais aussi sur les fragilités de la jeune femme.

Greta Thunberg, les yeux grands ouverts, le visage dégoulinant de «pétrole». Le Guardian, célèbre quotidien britannique, frappe un grand coup pour la sortie de son tout nouveau magazine «Saturday.» 👇

dr

L'article débute comme tel: «Greta Thunberg a fait le sacrifice ultime pour le Guardian. Elle nous a permis de la transformer en une marée noire humaine»

La photographie de la jeune militante s’accompagne d’une longue interview, où la coulure de carburant s’anime sous le scroll du lecteur pour illustrer sa «métamorphose». Cette coulure est en réalité composée de peinture au doigt, type gouache, et d'huile d'olive.

Une couverture, plusieurs messages

Le choix de cette mise en scène est pluriel. Le premier est de dénoncer l'impact néfaste du pétrole sur la planète. Le second est d'ordre plus intime. Il consiste à expliquer les raisons personnelles de la «métamorphose» de Greta. La Suédoise revient ainsi le point de départ de sa prise de conscience. À l'âge de 11 ans, elle tombe dans une profonde dépression et cesse de s'alimenter et de parler.

«L'une des raisons était que je ne pouvais pas comprendre le fait que les gens ne semblaient se soucier de rien, que tout le monde se souciait d'eux-mêmes plutôt que de tout ce qui se passait dans le monde. Et en tant qu'enfant autiste hypersensible, c'était définitivement quelque chose auquel j'ai beaucoup pensé, et cela m'a rendu triste»

the guardian

Greta Thunberg évoque également la notoriété et les critiques qui peuvent en découler. Et elle aborde un autre sujet sensible, celui de son autisme. Un handicap qu'elle décrit désormais comme «super pouvoir» dans son combat pour le climat.

«Beaucoup de personnes autistes ont un intérêt particulier qu'elles peuvent pratiquer pendant une éternité sans se lasser. C'est une chose très utile parfois»

Elle confie également ne pas avoir eu le «courage» de se faire des amis. «Maintenant que j'en ai beaucoup, je vois vraiment la valeur de l'amitié. A part le climat, presque rien d'autre n'a d'importance.», conclut-elle.

Une interview à lire en intégralité, ici.