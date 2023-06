Ces indices suggèrent que le barrage a été dynamité de l'intérieur

Le barrage de Kakhovka repose sur un épais socle de béton, traversé par un tunnel. L'endroit idéal pour placer une charge explosive capable d'éventrer toute la structure.

Cela fait maintenant près de trois semaines que le barrage de Kakhovka a cédé, inondant les affluents sud du Dniepr et ses environs. Les personnes et les animaux sont toujours évacués de leurs appartements, maisons et villages. Et maintenant, on dit même que des agents du choléra et des bactéries E. coli ont été trouvés dans l'eau des inondations.

Les conséquences de la rupture du barrage restent d'une ampleur catastrophique. Mais la cause n'est pas encore résolue. Et plus important encore: la question de savoir qui en est à l'origine reste également sans réponse. Est-ce que les Russes ont fait sauter le barrage? Etait-ce des tirs ukrainiens? Un entretien négligent? Usure matérielle?

Le New York Times table sur la première hypothèse. Dans une recherche détaillée, le grand quotidien américain arrive à la conclusion que le barrage de Kakhovka a été dynamité de l'intérieur. C'est, du moins, ce que plusieurs indices laissent penser. Les voici.

Indice 1: les mesures

Le 6 juin, les sismographes ukrainiens ont enregistré une activité sismique à 2h35 du matin. Une vingtaine de minutes plus tard, un sismomètre roumain s'est également déclenché. Des témoins oculaires ont ensuite déclaré avoir entendu de fortes explosions entre 2h15 et 3h00 du matin.

Le Dr Ben Nando, sismologue auprès de l'entreprise norvégienne Norsar, qui s'occupe de la surveillance sismique, explique que les valeurs mesurées peuvent tout à fait s'expliquer par une explosion. L'effondrement du barrage ne suffirait pas à lui seul à expliquer les sursauts.

Ce qui reste du barrage de Kakhovka. Keystone

Les sismographes peuvent certes indiquer l'heure d'une détonation à la seconde près, mais la localisation est plus difficile, selon Dando. Le signal de 02h54 a pu être limité par Norsar à une zone de 20 à 30 kilomètres de large. Le barrage de Kakhovka se trouve dans ce périmètre.

De plus, peu avant la rupture du barrage, un satellite américain a détecté des valeurs infrarouges au-delà de la plage de mesure normale. Celles-ci pourraient également avoir été causées par la chaleur d'une explosion.

Indice 2: le dommage

Pour pouvoir étudier les dommages subis par le barrage, il faut comprendre sa structure. Au-dessus de l'eau, on peut voir les ponts pour voitures et pour rails, ainsi que les grues qui ouvrent et ferment les cloisons de la digue. Mais la plus grande partie du barrage se trouve sous l'eau: un bloc massif de béton sur lequel repose l'ensemble de l'ouvrage.

Ce socle de béton mesure près de 20 mètres de haut et près de 40 mètres d'épaisseur au sol. C'est ainsi qu'il doit être: la construction datant de l'époque soviétique devait pouvoir résister à presque toutes les attaques extérieures. Ces fondations sont traversées par un tunnel de maintenance auquel on accède depuis la salle des machines (côté russe).

Revenons-en aux dégâts. D'une part, à l'endroit où la structure a cédé, il manque presque tout ce qui devrait se trouver au-dessus de l'eau. Les ponts et les grues ont disparu, emportés par les flots. Mais ce qui manque aussi, ce sont les fondations en béton. En temps normal, il est sous l'eau, mais maintenant que le niveau a baissé, on peut l'apercevoir sur les parties non endommagées.

C'est notamment visible ici: video: telegram/nyt

Il n'y a pas beaucoup de manière d'expliquer que cet énorme morceau de béton massif ait pu être ainsi détruit. Pour rappel, le barrage devait résister à des attaques extérieures, et non intérieures. Une attaque de l'intérieur, suffisamment puissante pour endommager gravement les fondations, s'expliquerait mieux par une explosion dans le tunnel de maintenance.

Indice 3: les ingénieurs

Deux ingénieurs américains, ainsi qu'un expert en explosifs et un ingénieur ukrainien ayant une grande expérience des barrages, sont parvenus à la même conclusion.

«Si l'on voulait détruire le barrage lui-même, il faudrait une grosse explosion», explique Michael W. West, ingénieur géotechnique, au NYT. «Le passage serait l'endroit idéal pour placer une charge capable de provoquer une telle explosion».

Ihor Strelets est également ingénieur et a dirigé le département des ressources en eau de 2005 à 2018. Il qualifie le passage de maintenance de «tendon d'Achille» du barrage. Et lui aussi a soupçonné très tôt que quelqu'un avait actionné une charge explosive dans le passage: «Je ne dis pas que ma théorie soit exacte, mais c'est la seule explication». Une telle explosion à l'intérieur de l'ouvrage signifierait sa perte totale.

Nick Glumac, professeur d'ingénierie et expert en explosifs, explique qu'il n'est pas possible de déterminer avec précision la quantité d'explosifs nécessaire pour causer des dégâts d'une telle ampleur. Cela dépend de l'endroit exact où la charge a été placée et de son objectif.

«Il ne faut pas oublier ici qu'il n'a pas été nécessaire de faire sauter toute la digue; juste assez pour que la pression de l'eau soit suffisamment forte pour que des parties soient arrachées»

Mais Glumac, après avoir examiné la coupe transversale du barrage et les images de la destruction, arrive lui aussi à la même conclusion: «Pour moi, il est difficile de voir autre chose qu'une explosion de l'intérieur comme cause des dommages. Il y a sacrément beaucoup de béton».

Une enquête approfondie sur l'incident ne peut toujours pas être menée. Le niveau de l'eau est encore trop élevé. Mais il va baisser et un jour, le mystère du barrage de Kakhovka sera levé.

Traduit et adapté par Noëline Flippe