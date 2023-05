Les trois systèmes antiaériens Patriots en Ukraine. Image: Twitter

Les Russes ont porté un grave coup à la défense aérienne de l'Ukraine

L'un des trois systèmes de missiles américains Patriot déployés en Ukraine a été touché par des tirs russes. Moscou affirme avoir détruit l'engin, qui aurait en vérité été endommagé.

Nilofar Eschborn

Le Patriot est considéré comme l'un des systèmes de défense aérienne les plus avancés au monde. Il est actuellement sur le front, en Ukraine, et il semblerait qu'une attaque russe l'ait endommagé. Que s'est-il passé exactement?

Dans la nuit de lundi à mardi, la Russie a mené une offensive aérienne sur Kiev. Selon les informations ukrainiennes, le Kremlin aurait utilisé des drones Shahed de conception iranienne, des drones de reconnaissance et des missiles de croisière de type Kalibr, des missiles balistiques hypersoniques de type Kinjal et des missiles terrestres Iskander.

La situation à Kiev pendant l'attaque russe, mardi matin. Keystone

«Cette attaque était inhabituelle par son intensité, avec le plus grand nombre de missiles possible en très peu de temps», a résumé Serhiï Popko, chef de l'administration militaire de la ville de Kiev, sur Telegram.

Des missiles détruits... mais lesquels?

L'Ukraine a annoncé mardi avoir abattu les 18 missiles tirés par la Russie. Le président Volodymyr Zelensky a également souligné que la défense aérienne avait intercepté la totalité des missiles russes tirés mardi sur des cibles ukrainiennes.

Les experts du centre de réflexion américain «Institute for the Study of War» (ISW) estiment que le Patriot pourrait avoir joué un rôle décisif. Le 4 mai, l'Ukraine aurait réussi à abattre un missile Kinjal avec le système mis à disposition par les Etats-Unis.

La version des faits rapportée par Moscou diffère de celle de l'Ukraine. L'armée russe affirme avoir détruit le Patriot américain déployé à Kiev en se servant d'un missile Kinjal. Le ministère russe de la Défense a évoqué une «attaque de haute précision».

Système endommagé

Alors, qui dit la vérité? Des représentants du gouvernement américain confirment, en partie, la version russe. Le Patriot a bel et bien été touché par des tirs russes, ont-ils assuré à l'agence de presse Reuters. Il n'a pourtant pas été détruit, mais endommagé, et il ne semble pas qu'il doive être retiré d'Ukraine.

La chaîne CNN cite également un fonctionnaire américain qui a indiqué que le système avait été endommagé. Les Etats-Unis sont toujours en train de vérifier dans quelle mesure des dommages ont été causés. Selon CNN, il est possible que la Russie ait touché l'un des six composants de la batterie Patriot.

La chaîne d'information Al Jazeera se réfère à son tour à un fonctionnaire américain qui a déclaré que Washington et Kiev avaient déjà discuté de la manière dont le système de missiles pourrait être réparé.

L'expert en sécurité Nico Lange n'exclut pas non plus que le système Patriot ait été endommagé. «Cela montre avec quel effort la Russie tire de nombreux missiles et drones sur la population civile, afin d'éclairer et d'attaquer de cette manière la défense aérienne ukrainienne», écrit-il sur Twitter.

L'Ukraine dispose actuellement de trois Patriot. Les Etats-Unis, les Pays-Bas et l'Allemagne ont fourni ces systèmes au pays en avril. «Aujourd'hui, notre beau ciel ukrainien devient encore plus sûr, car les systèmes de défense antiaérienne Patriot sont arrivés en Ukraine», avait twitté le ministre ukrainien de la Défense Oleksiy Reznikov le 19 avril, avec une photo des trois engins.

Selon CNN, on ne sait pas lequel a été touché. Mais une chose est sûre, si un tel système tombe en panne, l'Ukraine sera limitée dans sa défense contre la Russie.