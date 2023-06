Est-ce vraiment «la fin du groupe Wagner»? Voici ce que l'on sait

Ils ont tenté de renverser le Kremlin – et ont abandonné à mi-chemin. Que vont devenir les mercenaires du groupe Wagner?

Camilla Kohrs

Ce samedi, le groupe Wagner et le commandement russe se sont déchirés. Les mercenaires ont pris le contrôle des installations militaires à Rostov-sur-le-Don et ont marché, presque sans opposition, sur Moscou. Puis, tout à coup, Evgueni Prigojine a ordonné à ses combattants de s'arrêter.

Que s'est-il passé exactement reste flou pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est que le chef de Wagner a conclu un accord avec la présidence russe, grâce à la médiation du dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko. Selon les informations disponibles, cet accord prévoyait ce qui suit:

Arrêt de l'avancée de Wagner et retour des combattants dans les camps

Pas de poursuites pénales contre Evgueni Prigojine et les mercenaires Wagner

Evgueni Prigojine doit s'exiler en Biélorussie

Les experts estiment que d'autres aspects ont joué un rôle dans les négociations. L'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), un groupe de réflexion américain, écrit:



«Les détails de l'accord, les modalités et le calendrier de sa mise en œuvre et la mesure dans laquelle toutes les parties concernées respecteront l'accord sont encore incertains»

Mais différentes déclarations esquissent l'avenir des mercenaires wagnériens. Selon les experts, le groupe, sous sa forme actuelle, est menacé de disparition.

C'est ce qu'écrit la politologue et fondatrice du centre d'analyse R.Politik, Tatiana Stanovaïa, sur sa chaîne Telegram:

«Le démantèlement de Wagner est en cours. La fin d'Evgueni Prigojine est aussi la fin de Wagner»

Le groupe Wagner «en tant qu'acteur indépendant sous la direction d'Evgueni Prigojine, disparaîtra très probablement sous sa forme actuelle», confirment les experts de l'ISW dans leur rapport quotidien. L'accord retire à Evgueni Prigojine le contrôle de Wagner. Toutefois, certaines parties de l'organisation pourraient «perdurer dans le cadre de capacités existantes et nouvelles.»

Le ministère russe de la Défense tente depuis des semaines de mieux contrôler les troupes de mercenaires. Jusqu'à présent, Wagner a fonctionné comme une entreprise privée, ce qui est officiellement illégal en Russie. Cependant, le ministère essaie désormais de reprendre la main et a fixé une date limite au 1er juillet pour signer des contrats avec le gouvernement.

Quitter Wagner pour rejoindre l'armée

En marge de l'accord, une offre a été formulée aux combattants de Wagner: ceux qui n'avaient pas pris part à l'insurrection pouvaient signer un contrat avec l'armée russe. Mais, comme le souligne l'ISW, certains points restent en suspens.

Par exemple, il n'existe aucune indication sur la façon dont le Kremlin déterminera qui a participé ou non à la rébellion. En outre, le sort des combattants rebelles reste ouvert. Il est clair pour l'instant qu'ils ne seront pas poursuivis. On peut également se demander si les mercenaires auront envie de s'engager dans l'armée russe et s'ils y seront acceptés par les soldats déjà en place.

Les spécialistes évoquent quatre pistes:

Les mercenaires pourraient signer des contrats individuels avec le ministère de la Défense. Les plus fidèles pourraient suivre leur chef en Biélorussie. D'autres pourraient être envoyés sur les théâtres d'opérations de Wagner en Afrique ou au Moyen-Orient. Ils pourraient aussi se démobiliser et rester en Russie.

Cette dernière option pourrait toutefois poser un problème pour la sécurité intérieure russe.

Que va devenir Prigojine?

Le sort d'Evgueni Prigojine lui-même est également ouvert. Il n'est pas certain qu'il soit déjà arrivé en Biélorussie où, il devrait résider à l'avenir. Il n'y a pas non plus d'informations sur l'endroit où il se trouve actuellement. Les observateurs rappellent aussi que ce n'est pas parce que le Kremlin lui a donné des garanties de sécurité que cela signifie qu'il est en sécurité.

Son soulèvement a causé un tort considérable au Kremlin. D'après l'ISW, l'opération a révélé l'incapacité de la Russie à défendre son territoire. L'armée n'a pratiquement pas pu freiner les mercenaires. Les forces aériennes ont perdu de nombreux appareils en peu de temps et le moral des troupes a semblé au plus bas. Plus grave encore, Vladimir Poutine a paru faible aux yeux de son peuple.

Selon les experts de l'ISW, Evgueni Prigojine s'est probablement senti acculé par les efforts du ministère de la Défense pour prendre le contrôle des mercenaires - et a considéré une telle action comme le seul moyen de se sauver sur le plan commercial, mais aussi personnel. L'ISW estime que Evgueni Prigojine comptait sur davantage de défections au sein de l'armée russe, mais qu'elles n'ont pas eu lieu.

Au lieu de cela, le chef du groupe Wagner s'est fait de nouveaux ennemis, notamment au sein du mouvement ultranationaliste. Les blogueurs militaires, par exemple, ont condamné sa marche sur Moscou, estimant qu'une ligne rouge avait été franchie en attaquant la Russie les armes à la main.