Andrii «Juice» Pilshchykov est mort dans un accident aérien vendredi dernier. Image: X/Ministère ukrainien de la Défense

L'Ukraine pleure la mort de l'un de ses plus célèbres pilotes

Andrii Pilshchykov est mort vendredi dans un accident aérien. Il avait effectué des dizaines de sorties pour défendre la capitale Kiev.

Sophie Woelk

Un article de

Vendredi dernier, trois pilotes de chasse ont trouvé la mort lors d'une collision accidentelle entre deux avions d’entraînement L-39 survenue à l'ouest de Kiev. L'une des victimes en particulier jouissait d'un grand prestige en Ukraine et était connue pour sa présence dans les médias. Il s'agit d'Andrii Pilshchykov, plus connu sous son nom de code «Juice».

«C'est une perte douloureuse et irréparable pour nous tous», a déclaré l'armée de l'air ukrainienne. «Il est l'un de ceux qui ont tant aidé notre pays», a ajouté le président Volodymyr Zelensky. Qu'est-ce qui le rendait si unique?

C'est à bord d'un L-39 comme celui-ci qu'Andrii «Juice» Pilshchykov a trouvé la mort. Image: Wikimedia Commons

Andrii Pilshchykov était d'abord une personnalité publique. Au cours de ses apparitions télévisées, il a souvent expliqué comment les forces armées ukrainiennes étaient parvenues à tenir tête à l'armée de l'air russe, plus moderne, grâce à des avions soviétiques obsolètes. Toutefois, les capacités de l'Ukraine restent limitées, raison pour laquelle il s'est fortement engagé en faveur de la livraison d'avions de combat F-16 par les alliés occidentaux.

Engagé pour les F-16

«Si nous attendons encore six mois, nous en arriverons au point où nous n'aurons plus que des papys réservistes et plus de jeunes pilotes avec de bonnes connaissances et une bonne formation», a-t-il déclaré en février au Financial Times.

Yuriy Sak, un conseiller du ministre ukrainien de la Défense, l'a qualifié dans ce contexte de «force motrice derrière le soutien aux F-16 depuis le premier jour». Dernièrement, il s'est montré très satisfait après que les Etats-Unis ont finalement donné leur accord pour l'envoi de la première série de cet avion de chasse à l'Ukraine.

Sa petite amie, Melaniya Podolyak, n'est pas non plus une inconnue. Avant la guerre, elle publiait régulièrement des vidéos sur la politique ukrainienne sur YouTube et, depuis le début du conflit, elle se consacre à des missions humanitaires et militaires bénévoles.

Sur X (ex-Twitter), elle vient de partager un message déchirant avec ses presque 75 000 followers, dédié à son défunt partenaire:

«Je te remercie de m'avoir permis de te serrer encore une fois dans mes bras hier avant ton vol. Je ferai tout ce que j'ai promis» Melaniya Podolyak

Formé en Occident

Le pilote, qui parlait couramment l'anglais, aurait reçu son surnom de «Juice» de la part d'autres pilotes lors d'un séjour aux Etats-Unis, car il ne commandait que du jus de fruits au lieu de boissons alcoolisées lorsqu'il se rendait dans un bar.

Il a lui-même été formé comme pilote de chasse par les forces armées occidentales après l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, en violation du droit international.

Depuis le début de la guerre, Andrii Pilshchykov avait effectué des dizaines de sorties à bord de son Mig-29 pour défendre, entre autres, la capitale Kiev. La raison exacte de son accident est encore en cours d'enquête.

Traduit et adapté par Noëline Flippe