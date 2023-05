Les combats font rage à Bakhmout depuis l'été 2022. Keystone

L'Ukraine reprend l'initiative à Bakhmout

Les Ukrainiens multiplient les avancées localisées autour et à l'intérieur de Bakhmout. Les forces de Kiev ont percé les défenses russes et avancent dans la ville, encore contrôlée en large partie par les occupants.

L'armée ukrainienne continue d'avancer à Bakhmout. Au cours de la semaine écoulée, les forces de Kiev ont lancé une série de contre-attaques localisées autour et à l'intérieur de cette ville contestée du Donbass, théâtre de la bataille la plus sanglante du conflit.

Après quelques avancées ponctuelles rapportées ces derniers jours, les troupes ukrainiennes sont parvenues à percer les lignes de défense ennemies à plusieurs endroits, dans des localités situées à l'ouest et au sud-ouest de Bakhmout. Les Russes auraient également reculé de leurs positions au nord de la ville. C'est ce que soutiennent jeudi plusieurs blogueurs militaires russes, des observateurs attentifs et généralement bien informés du conflit.

Les combats continuent de faire rage également à l'intérieur de la ville, où les forces de Kiev auraient également remporté des succès. «Nos troupes ont avancé de 500 mètres dans les faubourgs au nord de Bakhmout. Dans le sud de la ville, il y a eu une avancée d'un kilomètre», rapporte jeudi sur Telegram Hanna Malyar, vice-ministre ukrainienne de la Défense.

«Nous contrôlons actuellement la partie sud-ouest de Bakhmout» Hanna Malyar, vice-ministre ukrainienne de la Défense

Les affirmations des autorités ukrainiennes ont été indirectement confirmées par le chef du groupe Wagner, Evguéni Prigojine, qui a déclaré que ses forces ont dû céder 570 mètres de territoire dans le nord de la ville. Et d'ajouter: «Il est improbable que Bakhmout soit complètement prise demain ou après-demain».

Selon le chef de Wagner, les combats se concentrent actuellement dans une banlieue nommée Samolet:

«C'est une forteresse imprenable formée par des rangées de barres d'immeubles. Les plus dures batailles ont lieu là-bas en ce moment» Evguéni Prigojine, patron du groupe Wagner

«Combats acharnés»

L'Ukraine a réalisé des «gains tactiques importants», estime vendredi le centre de réflexion américain «Institute for the Study of War» (ISW), mais ces avancées sont tout de même à relativiser. Les Russes occupent l'écrasante majorité de Bakhmout et continuent à progresser à l'intérieur de la ville. La situation reste donc tendue pour les Ukrainiens, toujours confrontés à des «combats acharnés» à longueur de journée, comme le rapporte Hanna Malyar.

La situation au 16 mai 2023. La partie rouge indique le territoire contrôlé par les Russes. Image: twitter/war mapper

Et pourtant, malgré ce contexte difficile, ces contre-attaques montrent surtout une chose: les troupes ukrainiennes ont repris l'initiative à Bakhmout au détriment des occupants, estime l'ISW.

La nature limitée des opérations offensives de Wagner par rapport aux avancées ukrainiennes, ainsi que les aveux de Prigojine concernant les difficultés vécues par sa milice à Bakhmout, confirme que les Russes sont en train de perdre l'initiative sur le champ de bataille, ajoute l'ISW.

Après les percées rapides effectuées par le groupe Wagner au cours de l'hiver et du printemps 2023 et la longue phase se stagnation qui a suivi, il semblerait que le vent commence à tourner à Bakhmout. L'ISW souligne pourtant:

«Les avancées ukrainiennes ne reflètent pas le début d'une nouvelle opération d'envergure»

La contre-offensive du printemps n'a pas encore commencé. (asi)