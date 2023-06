Kadyrov, qui combat l'Ukraine avec ses mercenaires aux côtés de l'armée russe, affirme avoir acheté plus de mille unités d'équipement militaire pour ses soldats depuis le début de la guerre, dont 128 véhicules blindés. Image: dr

Kadyrov se pavane avec ses nouvelles armes chinoises

La Chine a visiblement livré de nombreux véhicules blindés à la troupe de mercenaires du dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov.

Plus de «International»

Un article de

Ramzan Kadyrov aurait reçu de nombreux véhicules blindés en provenance de la Chine. Le dirigeant tchétchène et chef du bataillon «Achmat» a posté une vidéo de propagande sur son canal Telegram. On l'y voit en train d'examiner ce qui semble être de nouveaux véhicules blindés, alignés devant son palais présidentiel dans la capitale tchétchène Grozyn.

👉Suivez en direct la guerre contre l'Ukraine👈

Selon les experts militaires, il s'agirait de véhicules blindés de type Tiger 4x4 produits par l'entreprise de défense chinoise Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing. Ces véhicules peuvent être adaptés aux missions les plus diverses et ainsi être utilisés comme véhicule de police, ambulance, poste de commandement ou porteur d'armes.

Kadyrov, qui combat l'Ukraine avec ses mercenaires aux côtés de l'armée russe, affirme avoir acheté plus de mille équipements militaires pour ses soldats, dont 128 véhicules blindés. La livraison de mardi, apparemment chinoise, comprendrait une centaine de pick-up, de véhicules blindés de transport de personnes, de voitures blindées et de camions. Ils devraient être utilisés dans la guerre contre l'Ukraine. Il n'est pas possible de vérifier ces informations de manière indépendante.

Jusqu'à présent, la Chine n'a pas condamné la guerre d'agression russe en Ukraine ni l'annexion de territoires ukrainiens occupés. Parallèlement, Pékin s'est présenté comme un médiateur entre les parties au conflit avec un plan en douze points très controversé. Des experts ont néanmoins vu par le passé des signes indiquant que la Chine livrait du matériel militaire à la Russie. De son côté, Pékin fournir des armes au Kremlin. On ne sait toutefois pas si cela vaut également pour les soutiens de Poutine, comme la troupe de mercenaires tchétchènes de Kadyrov.

Cet article pourrait vous intéresser: Analyse Pourquoi la Chine ne peut pas (ou ne veut pas) mettre fin à la guerre de Peter Blunschi

(Traduit et adapté par Nicolas Varin)