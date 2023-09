Le général russe Andreï Mordvichev (à gauche) à côté de Ramzan Kadyrov, le dirigeant de la Tchétchénie: la rencontre aurait eu lieu en mars 2022, à Marioupol. Chingis Kondarov/Reuters-bilder

«L'Ukraine n'est qu'un début», selon cet important général russe

La guerre menée par la Russie en Ukraine va-t-elle s'étendre à l'Europe de l'Est? Si l'on en croit le général russe Andreï Mordvichev, ce n'est qu'une question de temps.

Les déclarations d'un militaire russe de haut rang à la télévision d'Etat font polémique. Dans une interview avec la chaîne Rossiya-1, le lieutenant-général Andreï Mordvichev a déclaré que l'Ukraine n'était «que l'étape intermédiaire» d'une longue guerre.

Un extrait du reportage a été partagé sur la plateforme X, anciennement Twitter. On y voit le militaire et l'intervieweur se promener dans une forêt, équipés de gilets pare-balles et de casques de protection.

«La guerre prendra beaucoup de temps, affirme Andreï Mordvichev en faisant référence à l'invasion de l'Ukraine, selon la traduction anglaise. Il est inutile de parler de dates précises... Si nous parlons de l'Europe de l'Est, de ce que nous devons faire, il est évident que cela prendra plus de temps...», a-t-il ajouté. Lorsque l'intervieweur s'enquiert si l'Ukraine n'est qu'une étape intermédiaire, le général a répondu:

«Oui, absolument. Ce n'est que le début»

L'inquiétude se propage

Le fait que la Russie puisse étendre sa guerre à d'autres pays d'Europe de l'Est inquiète depuis longtemps les voisins de l'Ukraine. Mardi dernier, la Pologne a annoncé une augmentation considérable de son budget de défense.

L'année prochaine, Varsovie dépensera «137 milliards de zlotys (environ 30,6 milliards d'euros), soit plus de quatre pour cent de son produit intérieur brut, pour la défense», a déclaré mardi le présiden Duda, selon l'agence de presse polonaise PAP. Une augmentation considérable, par rapport aux 4% déjà prévus cette année - et largement supérieure aux 2% convenus par les partenaires de l'Otan.

Selon le think tank américain Institute for the Study of War (ISW), Andreï Mordvichev a été promu au rang de lieutenant-général par Vladimir Poutine début septembre. Selon des sources ukrainiennes, il serait actuellement soit le successeur, soit le représentant temporaire, du général Alexander Lapin en tant que commandant de la région militaire «Centre».

L'Ukraine accuse Andreï Mordvitchev de crimes de guerre. Ainsi, selon les services secrets ukrainiens HUR, il est responsable de l'invasion de la région de Donetsk au début de l'attaque russe et aurait ordonné la conquête de Marioupol. La ville située au bord de la mer Noire a été presque entièrement détruite par les troupes russes. Le bombardement aérien d'un théâtre en mars 2022, au cours duquel des centaines de civils auraient perdu la vie, ainsi que le siège de l'aciérie d'Azovstal pendant plusieurs semaines ont été particulièrement marquants.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci