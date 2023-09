Le quartier général de l'unité navale sur la péninsule de Crimée occupée par la Russie. Image: twitter

Des officiers russes auraient aidé l'Ukraine à attaquer leurs navires

Les services secrets ukrainiens auraient reçu des informations décisives de la part de résistants russes afin de mener l'attaque contre le port de Sébastopol. Ce n'est pas une première.

Marianne Max / t-online

Vendredi dernier, l'Ukraine a touché le cœur de la flotte russe de la mer Noire. Les missiles lancés sur le port de Sébastopol ont gravement endommagé le quartier général de l'unité navale sur la péninsule de Crimée occupée par la Russie, et, selon des sources ukrainiennes, auraient également tué 34 officiers russes. Les forces ukrainiennes auraient reçu un coup de pouce décisif sans lequel elles n'auraient pas eu le même impact.

Des informations décisives auraient été transmises par des officiers russes aux services secrets ukrainiens (HUR) – contre de l'argent. C'est ce que révèle l'hebdomadaire ukrainien Kyiv Post en se référant à un mouvement soutenant l'Ukraine en Crimée. Selon ce journal, le groupe de résistants «ATESH» aurait transmis des informations importantes sur la localisation et les activités de commandants russes de haut rang.

L'Ukraine confirme

Lors de son entretien avec le Kyiv Post, le porte-parole d'ATESH n'a pas voulu préciser de quelle somme il s'agissait. Il a toutefois indiqué que cette somme était suffisante pour couvrir les risques encourus par les fonctionnaires et leurs familles. Il n'a pas non plus mentionné de quels commandants russes, il s'agissait concrètement, mais aurait déclaré que son groupe avait pu avoir accès aux «activités générales du commandement de la [flotte de la mer Noire]». Il n'est pas possible de vérifier ces informations de manière indépendante.

Après plusieurs mois de guerre, il est indéniable que les résistants derrière les lignes russes ont déjà remporté de nombreux succès pour Kiev. Andriy Yusov, un représentant des services secrets ukrainiens, a confirmé la semaine dernière que ses hommes collaboraient avec les partisans et que ceux-ci avaient joué un rôle décisif dans les attaques ukrainiennes continues contre la Crimée.

Pas seulement une question d'argent

Selon le porte-parole des partisans d'ATESH, l'armée russe serait bien consciente de l'existence de la résistance et utiliserait toutes les forces et tous les moyens pour le réprimer. Mais cela ne suffit pas, car de plus en plus de soldats et d'officiers russes remettent en cause la guerre contre l'Ukraine.

Par ailleurs, les rapports selon lesquels les salaires étaient versés en retard aux familles des soldats russes se sont récemment multipliés.

«Les retards de paiement ne poussent pas à eux seuls les forces armées russes à prendre des mesures contre leur propre pays» ATESH

Le porte-parole d'ATESH suppose que ceux qui les aident sont convaincus que leur pays «mène une guerre criminelle et qu'il est temps d'y mettre un terme».

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci